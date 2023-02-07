Ahmet Eyüp Türkaslan kimdir? Kaç yaşında, Nereli? Hangi takımlarda oynadı?

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Malatya'da, enkaz altında kalan Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan hayatını kaybetti. Bunun üzerine Ahmet Eyüp Türkaslan kimdir? Kaç yaşında, Nereli? Hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtları araştırılıyor.

Melahat Ersoy
Editör
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Ahmet Eyüp Türkaslan kimdir? Kaç yaşında, Nereli? Hangi takımlarda oynadı?

Türkiye'nin 10 ilinde yıkıcı bir etki yaratan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki 7.7 deprem, Malatya'da da yıkıcı bir etki yarattı. Depremde Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan göçük altında kalarak yaşamını yitirdi. Türkaslan'ın ölümü sonrası Ahmet Eyüp Türkaslan kimdir? Kaç yaşında, Nereli? Hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtları araştırılıyor.

Ahmet Eyüp Türkaslan kimdir? Kaç yaşında, Nereli? Hangi takımlarda oynadı?

AHMET EYÜP TÜRKASLAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ahmet Eyüp Türkaslan, 11 Eylül 1994 tarihinde Gaziantep'te dünyaya geldi. Futbola Gaziantepspor altyapısında başlayan Ahmet Eyüp Türkaslan 13 yaşında lisansı çıktıktan sonra alt yaş gruplarında forma giyerek başarılı bir performans sergiledi.

Gaziantep ekibiyle 2011 yılında profesyonel sözleşme imzalayan Ahmet Eyüp Türkaslan A takım formasıyla hiçbir resmi maça çıkmadan 2013 yılının Temmuz ayında Bugsaş Spor'a transfer oldu, burada geçirdiği 3 yıl ve çıktığı 40 maçın ardından Ankaraspor'a kiralandı.

Ahmet Eyüp Türkaslan kimdir? Kaç yaşında, Nereli? Hangi takımlarda oynadı?

Başkent ekibi, üst üste 2 sezon kiraladığı başarılı kaleciyi Ağustos 2018'de bonservisiyle kadrosuna kattı. Ankaraspor'da toplam 32 maçta forma giyen Ahmet Eyüp, Eylül 2020'de Ümraniyespor'a, Temmuz 2021'de Yeni Malatyaspor'a transfer oldu.

Profesyonel kariyerinde 94 maça çıkan Ahmet Eyüp Türkaslan, kalesinde 122 gol görürken, 24 maçta rakiplerine geçit vermedi. Kariyerinde 9 sarı kart gören 28 yaşındaki kaleci, 1 kez de kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

AHMET EYÜP TÜRKASLAN ÖLDÜ MÜ? NE ZAMAN ÖLDÜ?

Ahmet Eyüp Türkaslan, 6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası Malatya'da enkaz altında kaldı. 7 Şubat 2023 Salı günü enkazdan cansız bedeni çıkarıldı.

Genç futbolcunun eşi ise enkazdan sağ çıkarıldı.

Ahmet Eyüp Türkaslan kimdir? Kaç yaşında, Nereli? Hangi takımlarda oynadı?

AHMET EYÜP TÜRKASLAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Ahmet Eyüp Türkaslan, şu takımlarda forma giymiştir:

- Gaziantep U21

-Bugsaş Spor

-Osmanlıspor

-BAK FK

-Ümraniyespor

- Ankaraspor

- Yeni Malatyaspor

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