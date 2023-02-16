Ahmet Gulay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmet Gulay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmet Gulay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmet Gulay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmet Gulay 13 Ocak 2003 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmet Gulay Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Cenk Melih Yazıcı yapmaktadır. Ahmet Gulay, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alanyaspor futbol takımında oynamaktadır. Alanyaspor takımına 21 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Ahmet Gulay'nin Alanyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmet Gulay Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ahmtgulayy

Ahmet Gulay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmet Gulay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmet Gulay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmet Gulay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Beşiktaş U16

1 Temmuz 2019 yılında Beşiktaş U17

9 Aralık 2019 yılında Beşiktaş U19

19 Ağu 2020 yılında Beşiktaş

21 Ağu 2020 yılında Alanyaspor

30 Haziran 2023 yılında Beşiktaş

Ahmet Gulay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmet Gulay şuan Alanyaspor takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ahmet Gulay Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Avcilar Belediye Genclik ve Spor (2013-2014), Besiktas JK (2014-2020)

Türkiye A2 takımında 20 numaralı formasıyla 8 Ağu 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 20 numaralı formasıyla 10 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 15 numaralı formasıyla 26 Ağu 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U16 takımında 20 numaralı formasıyla 22 Ağu 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U15 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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