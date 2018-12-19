Ahmet Gündoğdu Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

AHMET GÜNDOĞDU KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1961

Ahmet Gündoğdu kaç yaşında : 57

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Ahmet Gündoğdu doğum yeri : Kürtün, Gümüşhane

AHMET GÜNDOĞDU BİYOGRAFİSİ

Memur-Sen Genel Başkanıdır.

Ahmet Gündoğdu, 1961 yılında Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Söğütelli köyünde doğmuştur. İlkokulu Sögütelli köyünde okuduktan sonra Erdemli İmam Hatip Lisesinden 1981 yılında mezun oldu. Ardından gittiği Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat fakültesinden 7 Eylül 1987 tarihinde 1987/55 Diploma no ile mezun oldu. Öğretmen olarak Uzun yıllar İstanbul Bakırköy Ticaret Meslek Lisesi’nde öğretmenlik yapmıştır.

1992 kırköy ilçe temsilciliğini kurduktan sonra ilçe başkanlığı sendikacılığına başlamıştır.

1996-2002 yılları arasında sırasıyla İstanbul Şube Sekreterliği, Marmara Bölge Başkan Yardımcılığı, Genel Araştırma ve Dış İlişkiler Sekreterliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Ahmet Gündoğdu, 22 Aralık 2002 tarihinde yapılan 1. Olağanüstü Kongre ile “Eğitim-Bir-Sen” sendikasının Genel Başkanlığına seçildi. 2005, 2008, 2011 tarihlerinde yapılan Olağan Genel Kurul tekrar Genel Başkanlığına seçildi. Ve 2008’de yapılan “Memur Sen” 3. Olağan Genel Kurulu’nda Konfederasyon Genel Başkanlığı’na seçildi. 2011’de gerçekleştirilen Memur-Sen 4. Olağan Genel Kurulu’nda tekrar Genel Başkanlığa seçildi. Gündoğdu, bu görevlerine devam etmektedir.

30 Mart 2013 tarihinde Bursa'da düzenlenen toplantıda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, okullarda ve tüm devlet dairelerinde mescit olması gerektiğini söyledi. Devlet dairelerinde mescit olmasına karşı çıkan KESK'çiler Avrupa'ya bir bakması gerektiğinin altını çizen Gündoğdu, "Avrupa ülkelerinde adamların donanmasında, gemisinde bile ibadet yapacakları kilise mekanları var. Dinden korkanlar, başörtüsü ve dini duyduğunda kırmızı görmüş boğaya dönenler bu milletin mayasını anlayamayan zavallılardır" diye konuştu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede namaz kılmak isteyen veli, öğretmen, öğrenci ve memurlara namaz kılacak mekanların tahsis edilmesi sosyal devletin zaruri görevi olduğunu söyledi.

İzmir Valiliği'nin yayınladığı kamu kurumlarında kılık kıyafet genelgesiyle ilgili İzmir Valisi ile görüştüğünü belirten Ahmet Gündoğdu, "Yaptığının yanlış olduğunu ve bu yanlıştan dönmesi gerektiğini sayın valimize söyledim. Sayın Vali 28 Şubat sürecinde mi atandı? Darbeciler hala iktidarda mı zannediyor? Yoksa bu iktidarın ve gerçek sivil toplum örgütlerinin referandum başta olmak üzere oluşturduğu yeni iklimde valilik yaptığını bilmiyor mu bilemiyorum ama ya darbecilere hizmet etsin ya da millete. Millete hizmet kılık kıyafet yönetmeliğine sığınılarak olmaz. İstifa etsin çünkü İzmir'e yakışmıyor. Türkiye'ye yakışmıyor" dedi.

Ahmet Gündoğdu, 3 nisan 2013 tarihinde Ak Parti Hükümeti tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik Akil insanlar listesine Marmara Bölgesi Temsilcisi olarak girmiştir.

Sivil ve Yeni Anayasa kapsamında oluşturulan "Anayasa Platformu", Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi, Ekonomik ve Sosyal Konsey bünyesinde de üyelik yaptı.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen başkanlığı sürecinde Türkiye'nin sivilleşme, özgürleşme ve demokratikleşmesine dönük reform çabalarına "Uluslararası Demokrasi Kongresi", "Uluslararası Anayasa Kongresi", "Uluslararası Felsefe Kongresi" yanında "Yeni Anayasa Raporu I-II", "Sahadan Yeni Anayasa'ya Talep ve Beklentileri", "Türkiye'de Ortak Bir Kimlik Olarak Ötekilik", " Eğitim ve Ahlâk Şûrası", "Yeniden Büyük Türkiye" başta olmak üzere bir çok bilimsel etkinlik ve raporun öncülüğünü yaptı.

Gündoğdu, evli olup orta düzeyde Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Memur Sen Konfederasyonu Genel Başkanlığında 10 Şubat 2015 tarihinde istifa etti.

7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak genel milletvekili seçimlerine AKP'den aday oldu.

Kaynak:Biyografi.info