Ahmet Gurleyen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmet Gurleyen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmet Gurleyen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmet Gurleyen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmet Gurleyen 26 Nisan 1999 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Almanya,Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmet Gurleyen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF yapmaktadır. Ahmet Gurleyen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wehen Wiesbaden futbol takımında oynamaktadır. Wehen Wiesbaden takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ahmet Gurleyen'nin Wehen Wiesbaden ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmet Gurleyen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ahmetguerleyen/

Ahmet Gurleyen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmet Gurleyen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmet Gurleyen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmet Gurleyen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Zehlendorf U17

1 Temmuz 2015 yılında TeBe Berlin U17

1 Ocak 2016 yılında Mainz 05 U17

1 Temmuz 2016 yılında Mainz 05 U19

1 Temmuz 2018 yılında Mainz

6 Şubat 2020 yılında FC Liefering

31 Temmuz 2020 yılında Mainz

1 Ağu 2020 yılında FSV Mainz 05 II

5 Ekim 2020 yılında Wehen Wiesbaden

30 Haziran 2021 yılında FSV Mainz 05 II

1 Temmuz 2021 yılında Wehen Wiesbaden

Ahmet Gurleyen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmet Gurleyen şuan Wehen Wiesbaden takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Hertha 03 Zehlendorf (-2015), Tennis Borussia Berlin (2015-12/2015), 1.FSV Mainz 05 (01/2016-2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.