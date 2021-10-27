Ahmet Hakan, 10 büyükelçi krizinin nasıl çözüldüğünü kaleme aldı! Dışişleri Bakanlığı yetkilisi süreci tek tek anlattı

Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde ortak açıklama yapan Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda ülkelerinin büyükelçileri tepki çekmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu isimlerin istenmeyen adam ilan edileceğine ilişkin talimat verdiğini açıklamasının ardından geri adım atan büyükelçiler, Viyana Sözleşmesi'nin 41.maddesine bağlı olduklarına yönelik açıklama yapmış ve kriz çözülmüştü.

"ARKA KAPI DİPLOMASİSİNE GİRİŞTİLER"

Krizin nasıl çözüldüğünü ise Hürriyet yazarı Ahmet Hakan köşe yazısında anlattı. Hakan, Tarafsız Bölge programının reklam arasında Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden bir isimin kendisini aradığını belirttiği köşe yazısında şu ifadeleri kulladı:

"Dahiyane formül”ün ortaya çıkış sürecini şöyle anlattı:

'Sayın Cumhurbaşkanımız 10 büyükelçinin istenmeyen adam ilan edileceğini söyledi ve büyük bir paniğe kapıldılar. Durumu düzeltmek için arka kapı diplomasisine giriştiler ve bizimle müzakerelere başladılar. Bize bir metin gönderdiler. O metni yeterli bulmadık. Bunun üzerine yeni bir metin gönderdiler. Gönderilen yeni metne tamam dedik. Böylece kriz çözülmüş oldu.' "

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