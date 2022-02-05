Ahmet Hakan, Ahmet Davutoğlu'nu siyasi çizgisi üzerinden vurdu: Kendi sözünü iştahla yiyebilmiş olması çizgi değişimi değilse nedir?

AK Parti'den ayrıldıktan sonra Gelecek Partisini kurarak yeniden siyaset arenasına dönüş yapan Ahmet Davutoğlu, Millet İttifakı cephesinde yer almasının ardından ciddi bir değişim yaşadı. “Cumhurbaşkanımızla son nefesime kadar vefa ilişkisini sürdüreceğim. Hiç kimse benim ağzımdan, benim dilimden, benim zihnimden Cumhurbaşkanımız aleyhine tek bir söz duymadı, duymayacak" demesine rağmen her fırsatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin ifadeler kullanan Ahmet Davutoğlu, Cansu Canan Özgen'in BluTV’de sunduğu programda gazeteci Ahmet Hakan hakkında konuştu.

DAVUTOĞLU'NDAN AHMET HAKAN AÇIKLAMASI

Hakan'ın kaleme aldığı köşe yazısında 'Küçük felaket Davutoğlu'yla müttefik olmak' ifadeleri için konuşan Davutoğlu," Sn. Ahmet Hakan'ın gazetecilik hayatındaki çizgi değişimlerine bakarsanız ben bütün eleştirilere saygı duyarım ama, bu kadar çok çizgi değiştirip iktidara göre bu kadar meyl etmiş kişinin, başkalarının felaketleri üzerine yorum yapması pek doğru değil. Dediğim gibi her gazeteci beni eleştirebilir, dediğim gibi, saygı duyarım." diye konuştu.

SİYASİ AÇIKLAMALAR ÜZERİNDEN CEVAP VERDİ

Bu açıklamalara kaleme aldığı köşe yazısında cevap veren Ahmet Hakan şu ifadeleri kullandı:

"Katıldığı bir televizyon programında Ahmet Davutoğlu’na...

'Ahmet Hakan’ın sizin hakkınızda şöyle şöyle eleştirileri var' diye sorulmuş.

O da buna cevap verirken...

'Ahmet Hakan’ın gazetecilik hayatındaki çizgi değişimleri...' falan diye başlayan bir cümle kurmuş.

Ahmet Davutoğlu, madem sözü çizgi değişimlerine getirdi.

O zaman ben de oradan ilerleyeyim.

Hiç unutmam:

Kemal Kılıçdaroğlu ile Tarafsız Bölge programı yapıyordum.

Programda şöyle demişti Kemal Kılıçdaroğlu:

'Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gelmiş geçmiş en çapsız dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu’dur.'

Ve bugün Kemal Kılıçdaroğlu ile Ahmet Davutoğlu birlikteler.

Peki Kemal Bey’in yakın geçmişte 'en çapsız Dışişleri Bakanı' ilan ettiği Davutoğlu ile şimdi ittifak kurması, bir çizgi değişimi değil mi?

Ahmet Davutoğlu’nun benim çizgi değişimlerimle uğraşmak yerine...

Kemal Bey’deki bu epey kalın çizgi değişimine odaklanması gerekmez mi?

Hadi bırakalım Kemal Bey’i.

Ahmet Davutoğlu’nun kendisine bakalım:

Başbakanlık görevini bırakırken şöyle demişti Ahmet Davutoğlu:

'Cumhurbaşkanımızla son nefesime kadar vefa ilişkisini sürdüreceğim. Hiç kimse benim ağzımdan, benim dilimden, benim zihnimden Cumhurbaşkanımız aleyhine tek bir söz duymadı, duymayacak.'

E ne oldu?

Hep birlikte görüyoruz ne olduğunu.

Bu kadar büyük konuştuktan sonra insanın kendi sözünü bu denli iştahla yiyebilmiş olması...

En hafif tabirle...

Bir çizgi değişimi değilse nedir?

Doğrudur.

Gazetecilik hayatım boyunca çok çizgi değişimleri yaşamışımdır.

Ama bu örneklerdeki çizgi değişimleri beni bile aşıyor!"

Ahmet Hakan'ın köşe yazısının tamamını okumak için tıklayınız.