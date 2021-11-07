Ahmet Hakan aktardı: "Lütfü Türkkan İYİ Parti görevinden alındı!"

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Bingöl'de gerçekleştirdiği esnaf ziyareti esnasında, şehit yakını olduğunu söyleyen bir vatandaş, İYİ Parti ve Genel Başkanı'nın HDP'ye yakın olmalarından dert yanmıştı. Olay sırasından İYİ Parti Grup Başkanı Lütfü Türkkan'ın ise şehit yakınına küfür etmesi gündem olmuştu. Türkkan, sosyal medya hesabından vatandaşı "provokatör" olarak suçlamış, hatasını ört bas etmeye çalışmıştı. Olaylar sonucu, dert yanan vatandaşın kardeşi İsa Gümren'in 1997 yılında şehit olduğu ortaya çıkmıştı. Tüm bu yaşananlar sonrası Lütfü Türkkan'ın Parti içerisinde ne ceza alacağı merak edilirken, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Türkkan'ın Grup Başkan Vekili görevinden alındığını yazdı.

"BACISINA KÜFÜR ETTİĞİ ŞEHİT YAKININDAN BİR ÖZRÜ ESİRGİYOR"

Skandal olaya dair detaylara yazısında yer veren Hakan, Türkkan'ın Akşener'den ve partililerden özür dilediğini ancak, şehit yakını olan Tahir Gümren'e bir özrü bile çok gördüğünü belirterek "Bacısına küfrettiği şehit yakınından bir özrü esirgiyor." diyerek tepki gösterdi.

"VERİLEBİLECEK EN KÜÇÜK CEZAYI VERDİ"

İYİ Parti'nin Türkkan hakkında verdiği kararı yeterli bulmayan Hakan, Akşener'in yol arkadaşı Türkkan'ı feda edemediğini söyleyerek, "Dün saat 20.00 civarında Lütfü Türkkan'a cezayı kesti Akşener. Verilebilecek en küçük cezayı verdi: Grup başkanvekilliği görevinden aldı. Partiden atılması, hatta disipline sevk edilmesi bile söz konusu değil. Akşener, en baştan beri kendisine yol arkadaşlığı yapan Türkkan'ı feda edemedi yani." ifadelerine yer verdi.