Ahmet Hakan, Batılı ülkelerin Rusya yaptırımlarını değerlendirdi: Batı dediğiniz yer de aslında çok matah bir yer değil

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyon sonrası Batılı devletler, Rusya'ya yaptırım kararı uygulamaya başladı. Ekonomik yaptırımların yanı sıra hızını almayan Batılı ülkeler, Rus bir kitaptan esinlenerek çekilecek olan film projesini iptal etti, çok sayıda projeleri durdurdu. Söz konusu durum hakkında değerlendirme yapan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Batılı devletlerin galeyana gelme durumu olduğunu belirtti.

Ahmet Hakan yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Birkaç gündür Batı ülkelerinde bir galeyan durumu var.

Akıl tutulması, mantık savuşması yaşıyorlar.

Rus diye...

Orkestra şefini kovuyorlar.

Rus diye...

Antrenörün işine son veriyorlar.

Rus diye...

Çaykovski çalmıyorlar.

Rus diye...

Rus filmlerini yasaklıyorlar.

Neredeyse işi...

- Ruble yakmaya...

- Rus salatasının adını Amerikan salatası yapmaya...

- Tolstoy kitaplarını yasaklamaya...

- Sokaklara votka dökmeye...

Kadar vardıracaklar.

Anadolu’da üç beş esnaf, bu tür manyak manyak işler yapınca Batı’daki imajımızın hayli yara aldığını düşünüp...

'Eyvah! Dünyaya rezil olduk' falan diye dövünenlerimiz çok olurdu.

Buradan onlara sesleniyorum:

Rahatlayınız!

İşte bakın:

Batı dediğiniz yer de aslında çok matah bir yer değil."

Ahmet Hakan'ın köşe yazısının tamamını okumak için tıklayınız.

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