Ahmet Hakan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı topa tuttu: Faşist olduğunuz kadar müptezelmişsiniz de

Son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yer alıyor. Yabancı uyruklu vatandaşlara su faturalarının 10 kat daha fazla olacağını açıklamasıyla gündeme gelen ve tepkilerin odağı olan Tanju Özcan bu kez de yaşadığı bir olayı alaycı şekilde anlatmasıyla gündem oldu.

Ahmet Hakan bugün yayımlanan yazısında şunları kaleme aldı:

"Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bir anısını paylaşmış.

Tesettürlü bir hanım, Tanju Özcan’a “Başkanım benim bebeğim olmuyor, yardımcı olur musunuz?” demiş. Tanju Özcan da tüp bebekle ilgili bu gayet masum yardım talebini, son derece münasebetsizce yorumlayıp “Hanımefendi, ben size nasıl yardımcı olabilirim?” diye cevaplamış.

Faşist olduğu kadar müptezelmiş de

Tanju Özcan’ın bu anısını, “Biraz da gülelim eğlenelim” diye anlatması ise işin en mide bulandırıcı tarafı.

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“Ülkemde mülteci istemiyorum” tavrını, “Mülteciye su bile yok” noktasına kadar taşıyan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a şöyle seslenmek isterim:

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“Faşist olduğunuz kadar müptezelmişsiniz de...”

BOLU BELEDİYE BAŞKANI TANJU ÖZCAN NE DEDİ?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan katıldığı bir programda yaşadığı olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bir açılış yapıyoruz. Tesettürlü bir hanımefendi geldi yanıma. Ankara'ya döneceğim hemen, Bolu'da yapıyoruz. 'Tanju Bey bir konu var, konuşabilir miyiz?' dedi. Hemen Ankara'ya dönmem gerekiyor. 'Özel değilse burada anlatabilir misiniz? Söyleyebilir misiniz?' dedim. O kadar çok millet var ki, 'Söylerim sıkıntı yok' dedi. 'Benim bebeğim olmuyor da, bana yardımcı olabilir misiniz? dedi. 'Hanımefendi ben size o konuda nasıl yardımcı olabilirim?' dedim. Meğer kadıncağız tüp bebek tedavisi görmek istiyormuş. Ama direk konuya böyle girince baktım çevredekiler gülüyor. 'Bebeğim olmuyor, bana yardımcı olabilir misiniz?' diye girince. "