Ahmet Hakan, Cemal Enginyurt'u yerden yere vurdu: "Kişiliğinde var olan barbarlığa, vandallığa, kabalığa yatkınlıktır"

TV100'de önceki gün ekrana gelen Gündeme Dair programı Pınar Ardor'un moderatörlüğünde ekrana geldi. Programa Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, gazeteci Barış Yarkadaş, Latif Şimşek ve yazar Doğan Çağlar katıldı.

Programda Gezi Parkı davası ve Osman Kavala'nın tutukluluk halini konuşulurken Latif Şimşek, "Selahattin Demirtaş ve Kavala'yla ilgili yargı süreci devam ediyor. Bende istiyorum adil bir şekilde yargı karar versin. Herkes saygı duyacak. Bu işin istinafı var, Yargıtay'ı var. Anayasa Mahkemesi var. Herkes saygı duyacak kardeşim. Bu ülkenin hakimini de savcısını da, polisini de istihbaratını da bu kadar küçümseyemezsiniz" dedi.

Bu sözlerin ardından konuşan Enginyurt, "Bırakın bu savunuculuk işlerini" dedi. İkili arasında gerilim artarken Enginyurt, "Polis de bizim devlette bizim" diye konuştu. Bunun üzerine Şimşek, Enginyurt'a "Sen bırak bu işleri" deyince bir anda gerilim yaşandı.

Enginyurt, "Hadsizlik yapma" dedikten sonra konuşan Şimşek, "Sen bana bırak deyince böyle olacak" ifadesini kullandı.

YERİNDEN KALKIP ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Ayağa kalkan Enginyurt, Şimşek'in üzerine yürüdü. İkili burun buruna kavganın eşiğine gelirken moderatör Pınar Ardor, programa reklam verilmesini istedi.

ENGİNYURT'UN KORUMASI DARP ETTİ

Ancak gerilim programa ara verilmesiyle devam etti, Enginyurt'un koruması Latif Şimşek'i darp etti. O anların görüntüleri de ortaya çıkarken, Enginyurt'un korumasının Şimşek'in üzerine yürüdüğü ve darp ettiği görüldü.

AHMET HAKAN: CEMAL ENGİNYURT’UN TOPLUMA KAZANDIRILMASI MAALESEF İMKÂNSIZDIR

Bu olayın ardından Enginyurt'un eleştirilerin hedefi olurken Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, yaşanan olayı köşe yazısında değerlendirdi. Enginyurt'u sert sözlerle eleştiren Ahmet Hakan yazısında şu ifadeleri kullandı:

Cemal Enginyurt’un televizyon stüdyosunda Latif Şimşek’e karşı sergilediği vandallığı izledim.

Latif Şimşek konuşuyordu. Gayet normal, gayet makul, gayet sıradan bir cümle kurmuştu. Tepkiye yol açacak, hatta tartışma çıkaracak bir şey bile değildi söylediği.

Cemal Enginyurt, üslupsuz bir saldırganlıkla Latif Şimşek’in sözüne daldı. Kabadayılık taslayarak Şimşek’i susturmaya çalıştı. Şimşek, gereken karşılığı verince de stüdyoda üzerine yürüdü. Reklam arası verildi. Sonra ortaya çıkan görüntülerden anlıyoruz ki: Bu sefer koruması da devreye girmiş. Latif Şimşek’i birlikte darp etmişler.

Cemal Enginyurt, bir ara sosyal medyaya egemen olan muhalif kesimlerin alay ettikleri, kafa buldukları, tepki gösterdikleri bir figürdü.

Fakat Enginyurt, Cumhur İttifakı’ndan Millet İttifakı’na geçince...

Bir zamanlar alay ettikleri, kafa buldukları, tepki gösterdikleri bu adamı, el üstünde tutmaya başladılar.

Televizyonlarında ağırladılar, gazetelerinde manşete çektiler.

Sosyal medya hesaplarından gaz verdiler.

Bu durum Cemal Enginyurt’un kişilik yapısını sanırım şöyle etkiledi:

“Bu yeni geldiğim çevre, çok şahane bir çevreymiş yahu! Ne yapsam, ne etsem gidiyor. Arkamda sürekli kapı gibi duran bir kitle var. O zaman dalayım gitsin.”

Son dalmasının bir numaralı sorumlusu, işte bu tuhaf ortamdır.

İki numaralı sorumlu ise Enginyurt’un kişiliğinde zaten var olan barbarlığa, vandallığa, kabalığa, şiddete olan yatkınlıktır.

Eğer Cemal Enginyurt’u bu denli cüretkâr hale getiren, bu denli küstah bir saldırganlık içine sokan, bu denli gaza getiren bu tuhaf ortam yok olursa...

Cemal Enginyurt, kendisini insani tavır almaya, düzgün tutum almaya, uygar davranmaya zorlayabilir.

Peki bu ortam nasıl yok olur?

Mesela şöyle:

Muhalif kesimler, şu son vakaya...

Enginyurt’un Cumhur İttifakı’nı desteklediğini, saldırdığı gazetecinin de Barış Yardakaş olduğunu varsayarlar ve tepkilerini buna göre gösterirlerse...

Bu iş olur.

Muhalif kesimler, böyle davranırlarsa...

Cemal Enginyurt, uygar bir insan gibi davranmak için kendisini zorlayabilir.

Aksi takdirde...

Cemal Enginyurt’un topluma kazandırılması maalesef imkânsızdır.

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