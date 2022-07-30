Ahmet Hakan, CHP'deki koltuk yarışını yorumladı! " Kılıçdaroğlu kazanamazsa yeniden CHP'nin başına geçer"

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması durumunda yerine geçecek isimlerin konuşulmasını değerlendirerek," Önce Kılıçdaroğlu, adaylığını tescil ettirsin. Sonra kazansın. Belki kazanamazsa yeniden geçer CHP’nin başına. Bu ne hız, bu ne acele?" dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Ahmet Hakan, CHP'deki koltuk yarışını yorumladı! " Kılıçdaroğlu kazanamazsa yeniden CHP'nin başına geçer"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması durumunda yerine geçecek isimler kamuoyunda dillendirilmeye başlandı. Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Parti Sözcüsü Faik Öztark, CHP Grup Sözcüsü Özgür Özel'in yanı sıra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adı konuşulmaya başlandı.

Ahmet Hakan, CHP'deki koltuk yarışını yorumladı! Kılıçdaroğlu kazanamazsa yeniden CHP'nin başına geçer

"HER ŞEY ÇOK HIZLI İLERLİYOR"

Bu gelişmeleri köşe yazısında değerlendiren Ahmet Hakan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kesinmiş gibi, CHP'nin başına geçecek ismin konuşulmaya başlandığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olursa CHP'nin başına kim geçecek? İşte konuşulan isimler...Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olursa CHP'nin başına kim geçecek? İşte konuşulan isimler...

Hakan yazısında şu ifadeleri kullandı:

HER şey çok hızlı ilerliyor siyasette.

Şöyle ki:

Sanki Kemal Bey’in adaylığı yüzde yüz kesinleşmiş gibi...

Millet, “Peki Kılıçdaroğlu’ndan sonra CHP’nin başına kim geçecek?” meselesine odaklanmış durumda.

Ahmet Hakan, CHP'deki koltuk yarışını yorumladı! Kılıçdaroğlu kazanamazsa yeniden CHP'nin başına geçer

Oğuz Kaan Salıcı

Oğuz Kaan Salıcı olabilirmiş. Özgür Özel olabilirmiş. Faik Öztrak bile olabilirmiş. Hatta ve hatta Ekrem İmamoğlu bile olabilirmiş.

E bir durun ama...

Önce Kılıçdaroğlu, adaylığını tescil ettirsin. Sonra kazansın. Belki kazanamazsa yeniden geçer CHP’nin başına. Bu ne hız, bu ne acele?

Ahmet Hakan, CHP'deki koltuk yarışını yorumladı! Kılıçdaroğlu kazanamazsa yeniden CHP'nin başına geçer

Faik Öztrak

Ahmet Hakan, CHP'deki koltuk yarışını yorumladı! Kılıçdaroğlu kazanamazsa yeniden CHP'nin başına geçer

Özgür Özel

Ahmet Hakan, CHP'deki koltuk yarışını yorumladı! Kılıçdaroğlu kazanamazsa yeniden CHP'nin başına geçer

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