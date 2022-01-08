Ahmet Hakan, CHP'li Ali Mahir Başarır'ı yerden yere vurdu: Allah milletvekilinin iftirasından korusun

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu Halk TV'de yaptığı açıklamada döviz kurunun 20 Aralık 2021'de düştüğü güne dikkat çekerek," 20 Aralık'ta kimler döviz aldı, kimler bozdurdu? Buradan net bir şey söyleyeyim. Demirören Grubu ve 5 şirket 20 Aralık günü çok yüksek yüklü miktarda dolar bozdurdu. 3-4 gün içerisinde de tekrar döviz aldıklarını kesin olarak biliyoruz. Ziraat Bankası'na, Halk Bankası'na, Vakıfbank'a sorduğumuz zaman, bizzat görüşmek istedim bilgi vermediler. Yıldırım Demirören ve 5 şirket, 19-20 Aralık'ta dövizini 17-18 liradan satmıştır. 10.30'a düştüğünde bu şirketler döviz almıştır. Yani 10 milyar dolar bozduran bu şirketlerin yaklaşık 16 milyar doları olmuştur." ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu açıklamalar sonrası Demirören Grubu, Ali Mahir Başarır'ının iddialarını kanıtlamaya davet ederek hukuki süreç başlatmıştı.

Başarır'ın iddialarının ardından Hürriyet yazarı Ahmet Hakan kaleme aldığı "Allah milletvekilinin iftirasından korusun" başlıklı yazısında Ali Mahir Başarır'ı sert sözlerle eleştirdi. Hakan yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Ali Mahir Başarır diye bir milletvekili var.

CHP’li bu milletvekili, CHP’nin televizyon kanalına çıktı ve desteksiz salladı.

“Demirören o gece şu kadar dolar aldı” falan diye ipe sapa gelmez bir palavra.

Belgesi var mı bunun?

Allah milletvekilinin iftirasından korusun

Yok.

Herhangi bir kanıt var mı?

Yok.

Bir dayanağı var mı?

Yok.

Bu tamamen sallama iftira karşısında...

Demirören Grubu, büyük bir nezaket içinde kendisinden şu talepte bulundu:

“Madem milletin vekilisiniz. Madem ortaya bir iddia attınız. O zaman bu iddianızı kanıtlayın.”

Gözler CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’a çevrildi.

Başarır, şöyle bir yanıt verdi:

“Ben hesabı halka veririm.”

Sanki kendisine “Hesap ver” denilmiş gibi böyle dedi.

Oysa kendisinden istenen hesap falan değildi.

CHP’li bu milletvekili, CHP’nin televizyon kanalına çıktı ve desteksiz salladı.

“Demirören o gece şu kadar dolar aldı” falan diye ipe sapa gelmez bir palavra.

Belgesi var mı bunun?

Allah milletvekilinin iftirasından korusun



Yok.

Herhangi bir kanıt var mı?

Yok.

Bir dayanağı var mı?

Yok.

Bu tamamen sallama iftira karşısında...

Demirören Grubu, büyük bir nezaket içinde kendisinden şu talepte bulundu:

“Madem milletin vekilisiniz. Madem ortaya bir iddia attınız. O zaman bu iddianızı kanıtlayın.”

Gözler CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’a çevrildi.

Başarır, şöyle bir yanıt verdi:

“Ben hesabı halka veririm.”

Sanki kendisine “Hesap ver” denilmiş gibi böyle dedi.

Oysa kendisinden istenen hesap falan değildi.

Kendisinden istenen, attığı çamurun belgesini ortaya koymasıydı.

Belgesiz, desteksiz, tamamen sallama yöntemine dayalı iftira attığı için ortaya bir belge koyamadı.

Ve mecburen “Ben hesabı halka veririm” türü artistlikler yapmak zorunda kaldı.

Şundan eminim:

Artistlik yapmak yerine iki dakika delikanlı olmayı deneyip...

“İşte belge” demeyi çok istemiştir.

Ama diyemedi.

- Çünkü yok.

- Çünkü sallamış.

- Çünkü palavra sıkmış.

- Çünkü desteksiz yuvarlamış.

- Çünkü izi kalsın diye çamur atmış.

“Ben ancak halka hesap veririm” diye caka satmasının nedeni bu.

Demirören Grubu, bu milletvekilini mahkemeye verdi.

Çok da iyi yaptı.

Böylece...

“Ben sadece halka hesap veririm” diyen Başarır, attığı çamur ve iftiranın hesabını... Halk adına hesap sorma makamı olan mahkemede verecek."

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