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  3. Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmeye doyamadı, methiyeleri bir bir sıraladı! "Ne harika, ne güzel, ne muhteşem bir..."

Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmeye doyamadı, methiyeleri bir bir sıraladı! "Ne harika, ne güzel, ne muhteşem bir..."

Gazeteci Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sezen Aksu için "Şarkılarıyla milletimizin duygularına tercüman olmuş bir sanatçımızdır" ifadelerine, övgü dolu sözlerle karşılık verdi. "Bu bir geri adımsa, ne şahane bir geri adımdır bu" diyen Hakan, Erdoğan'a methiye sıraladı.

Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmeye doyamadı, methiyeleri bir bir sıraladı! "Ne harika, ne güzel, ne muhteşem bir..."

Geçtiğimiz akşam NTV özel yayında, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, son zamanlarda gündemden düşmeyen Sezen Aksu cümleleri hatırlatıldı. Gazetecilerin yönelttiği Aksu sorusuna, “Benim hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir. Şarkılarıyla milletimizin duygularına tercüman olmuş bir sanatçımızdır.” yanıtını veren Erdoğan, Ahmet Hakan'ı mest etti.

Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmeye doyamadı, methiyeleri bir bir sıraladı! Ne harika, ne güzel, ne muhteşem bir...

"NE ŞAHANE BİR GERİ ADIMDIR BU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendisine yöneltilen soruya ılımlı ve barışçıl bir yanıt vermesi, izleyenleri mest ederken, gazeteci Ahmet Hakan'a da övgüler yazdırdı. Hakan, kaleme aldığı köşe yazısında, "Bunun adı geri adımsa... Ne şahane bir geri adımdır bu! Bunun adı durumu açıklığa kavuşturmaksa... Ne güzel bir açıklığa kavuşturmadır bu! Bunun adı pişmanlıksa... Ne harika bir pişmanlıktır bu! Bunun adı bir tür özürse... Ne muhteşem bir özürdür bu! " ifadelerine yer vererek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a methiyeler dizdi.

Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmeye doyamadı, methiyeleri bir bir sıraladı! Ne harika, ne güzel, ne muhteşem bir...Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmeye doyamadı, methiyeleri bir bir sıraladı! Ne harika, ne güzel, ne muhteşem bir...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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