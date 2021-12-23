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Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dövizi düşüren programını değerlendirdi: Kabul edelim ki çok zekice bir hamleydi

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döviz kurunda düşüşü sağlayan “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” ürünü için," Kabul edelim ki çok zekice bir hamleydi" değerlendirmesini yaptı.

Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dövizi düşüren programını değerlendirdi: Kabul edelim ki çok zekice bir hamleydi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasının ardından 18 TL'ye kadar çıkan dolar kuru 12 TL'ye kadar gerilemişti. Söz konusu düşüş vatandaşları da sevindirirken muhalefet partileri ise bu durumundan memnun kalmadı. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından döviz bozdurma yarışına girerek bürolara akın ederken Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” ürünün açıklanmasının ardından yaşananları değerlendi.

Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dövizi düşüren programını değerlendirdi: Kabul edelim ki çok zekice bir hamleydi

"MUHALEFETİN MORAL ÜSTÜNLÜĞÜNÜ DE GERİLETEN..."

Ahmet Hakan yazısında şunları kaydetti:

"Muhalefetin sadece söylem üstünlüğünü değil, aynı zamanda moral üstünlüğünü de gerileten... Bütün ekonomi üstatlarını ne diyeceklerini bilemez hale getiren... AK Parti saflarında seçim gecelerine özgü bir sevinç dalgası yaratan... Vatandaşta “Bunlar bu işi düzeltecek galiba” duygusuna yol açan...

Bir plandı bu.

Hakkında söylenebilecek çok şey var.

Fakat kabul edelim ki çok zekice bir hamleydi."

Köşe yazısının tamamını okumak için tıklayınız.

Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dövizi düşüren programını değerlendirdi: Kabul edelim ki çok zekice bir hamleydi

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