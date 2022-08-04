Ahmet Hakan, Demet Akalın'ın garsonun başına şampanya dökmesini yorumladı: "Meselesinin temelinde şampanya dökülmesini keyif alan bir paçozluk yatıyor"

Şarkıcı Demet Akalın, sahne aldığı mekanda kendisine getirilen şampanyayı beğenmişti. Bunun üzerine Akalın, şampanyayı garsonun başından aşağı dökmüştü. Akalın gelen tepkilerin ardından yaptığı açıklamada “O gecede personel şefinin kendisi ‘dök dök’ diye ısrar ediyor. Gelen gurbetçi müşteriler de şampanyaları zaten garsonların kafasından dökülmesi için gönderiyor. 10 senedir dökülüyor şampanyalar bu şekilde, şimdi mi battı.” demişti.

"BU PAÇOZLUK EN BÜYÜK GÜCÜNÜ SANATÇI VE GARSONLARDAN ALIYOR"

Yaşananlar akıllardaki yerini korurken Hürriyet yazarı Ahmet Hakan yaşanan olayı köşe yazısında değerlendirerek sert ifadeler kullandı:

Her şeyin bir sınırı olmalı değil mi?

Ama söz konusu olan paçozluk olunca sınır mınır hak getire.

Olay şu:

Demet Akalın’a bir garson sahnede şampanya getiriyor. Şampanyayı beğenmeyen Demet Akalın, şampanyayı garsonun kafasından aşağı döküyor.

Tepkiler üzerine...

Hem Demet Akalın hem de söz konusu garson...

“Ne var canım bunda? Bu bir şaka. Bu bir espri. Yıllardır gece aleminde böyle yapılır. Müşteriler o şampanyayı garsonların kafasına dökülmesi için gönderiyorlar” tarzı açıklamalar yaptı.

Demek ki meselesinin temelinde...

Garsonun kafasına şampanya dökülmesini bir gelenek haline getiren ve bu pespayelikten keyif alan bir paçozluk yatıyor.

Bu paçozluk en büyük gücünü ise...

“Adı batsın böyle eğlencenin. Herkes yapsa bile ben bu paçozluğa ortak olamam. Böyle bir pespayelikle eğlenilir mi? Kendinize gelin” demeyen...

Sanatçı ve garsonlardan alıyor.

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