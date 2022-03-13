Ahmet Hakan "Elerim yukarıda teslim oluyorum" diyerek tek tek iğnelemeye devam etti! Hazal Kaya, Cem Yılmaz, Gülşen hatta Tarkan bile nasibini aldı!
Ahmet Hakan "Elerim yukarıda teslim oluyorum" diyerek tek tek iğnelemeye devam etti! Hazal Kaya, Cem Yılmaz, Gülşen hatta Tarkan bile nasibini aldı!
Geçtiğimiz günlerde köşe yazısında Hazal Kaya'nın oyunculuğunu hedef alan ve tepki çeken Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Ellerim yukarıda teslim oluyorum" başlıklı yazısında yine dikkat çeken ifadeler kullandı.