Ahmet Hakan "Elerim yukarıda teslim oluyorum" diyerek tek tek iğnelemeye devam etti! Hazal Kaya, Cem Yılmaz, Gülşen hatta Tarkan bile nasibini aldı!

“Hazal Kaya’nın oyunculuğundan nefretimin 5 nedeni” başlıklı yazısıyla eleştirilen ve Hazal Kaya'nın “Senin fikrinin ne önemi var vasat herif" diye yanıt verdiği Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Ellerim yukarıda teslim oluyorum" başlıklı yazı kaleme aldı. Hakan, bu kez de kendisine yönelik yapılan eleştirileri ve tepkileri hedef aldı.