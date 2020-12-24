Ahmet Hakan ile Mehmet Metiner arasında 'fuhuş evi' polemiği!

Dün CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olan Mehmet Metiner'in Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun üniversiteler hakkında yaptığı 'fuhuş evleri' yorumunu desteklemesine Ahmet Hakan'dan tepki geldi. O anlar ise CNN Türk ekranlarına saniye saniye yansıdı.