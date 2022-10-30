Ahmet Hakan, kendisini hedef alan İYİ Partili Bahadır Erdem'e yanıt verdi: "Meral Abla! Şunun ağzına biraz acı biber sürer misin lütfen"

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İYİ Partili Bahadır Erdem'in kendisi hakkında kullandığı sözlere köşe yazısında cevap vererek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e seslendi.

Melahat Ersoy
Editör
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Ahmet Hakan, kendisini hedef alan İYİ Partili Bahadır Erdem'e yanıt verdi: "Meral Abla! Şunun ağzına biraz acı biber sürer misin lütfen"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ı hedef aldı. Erdem paylaşımında, "Ahmet Hakan denen şahıs belli ki AKP’nin kaybedeceğini anlamış, İYİ Parti’ye yanaşma derdinde! Yolunun da bana saldırmaktan geçtiğini zannediyor. Her devrin adamı! Sen oynak omurganla yanaşacak yer elbet bulursun! Fakat İYİ Parti duruşu sana bol gelir! İYİ’lik senin mayanda yok!" ifadelerini kullanmıştı.

Ahmet Hakan, kendisini hedef alan İYİ Partili Bahadır Erdem'e yanıt verdi: Meral Abla! Şunun ağzına biraz acı biber sürer misin lütfen

AKŞENER'E ÇAĞRI YAPTI

Ahmet Hakan, bu sözler sonrası Bahadır Erdem'e yanıt verdi. Kaleme aldığı köşe yazısında Erdem'in üslubunu eleştiren Hakan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Ahmet Hakan, kendisini hedef alan İYİ Partili Bahadır Erdem'e yanıt verdi: Meral Abla! Şunun ağzına biraz acı biber sürer misin lütfen

DİKKAT ÇEKEN YAZI

Bahadır Erdem'in İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk profesörü olmasına değinen Hakan yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Şöyle bir baktım yazılarıma.

'Acaba nasıl saldırmışım' diye.

Sadece şöyle bir şey yazmışım hakkında:

'İYİ Parti’de siyaset yapan Bahadır Erdem denilen şahıs...'

İşte bu cümleye alınmış.

Tamam, pek hoş olmamış benim “Bahadır Erdem denilen şahıs” demem.

Pek yakışık almamış.

İyi ama benim pek yakışık almayan, pek hoş olmayan bu cümleme karşı, böylesine çirkinleşmek de neyin nesi?

Bu ayar kaçması, bu ağız bozma falan...

Dengeyi fena halde bozmamış mı?

Bahadır Erdem, tanıdığım kadarıyla...

Gayet kibar, gayet medeni, gayet janjanlı bir adamdı.

Üslubu tertemizdi.

“Sokak çocuğu” olacak en son kişi gibi görünüyordu.

Nezaketten yıkılıyordu.

Herkese üslup dersi veriyordu.

Siyasilerin dillerine dikkat etmesi gerektiği konusunda nutuklar çekiyordu.

Ne olmuş buna böyle?

Ne ara bu denli bozuldu acaba?

Mayamızı falan işin içine karıştırıp hakaretler yağdıracak kadar kirli bir üslubu, ne zaman benimsedi?

Neyi kaçırdım ben?

Meral Abla!

Şunun ağzına biraz acı biber sürer misin lütfen.

Aile terbiyesini falan hepten unutmuş bu. "

Ahmet Hakan, kendisini hedef alan İYİ Partili Bahadır Erdem'e yanıt verdi: Meral Abla! Şunun ağzına biraz acı biber sürer misin lütfen

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