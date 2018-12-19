Ahmet Hakan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

AHMET HAKAN KİMDİR?

Doğum tarihi : 11.Ağustos.1967

Ahmet Hakan kaç yaşında : 51

Kilo & Boy :

Burcu : Aslan

Meslek : Gazeteci, TV Sunucusu

Ahmet Hakan doğum yeri : Yozgat

AHMET HAKAN BİYOGRAFİSİ

Ahmet Hakan Coşkun 11 Ağustos 1967 tarihinde Yozgat’da doğmuştur. Aslen de Yozgat’lıdır. Tam adı Ahmet Hakan Coşkun'dır. Babası Hamdi Coşkun Silivri Eski Müftülerindendir. Çocukluğu, babasının müftü yani memur olduğu için, memuriyeti sebebiyle Ağrı, Amasya, Çanakkale ve Balıkesir'de geçti. Lisedeyken, Mavera Dergisi’ne abone oldu. Kitaplara, özellikle edebiyata çok meraklıydı. İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. Bir süre Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okudu. Üniversitedeyken hikayeler yazdı. Bu hikayelerden bir kaçı Yedi İklim Dergisi’nde yayınlandı.

1993-19rak TGRT'de çalıştı. TGRT'de 'Yankı' haber programını yapan ekip içindeydi. Kanal 7 kurulurken muhabir olarak oraya geçti. Bir süre muhabir olarak çalıştıktan sonra 1995-2003 arasında Kanal 7 Televizyonu Haber Müdürlüğü'nü ve ana haber spikerliğini yaptı. Kanal 7'de İskele Sancak programını yaptı ve bazı bölümlerini kitap haline getirdi.

2004 yılında Kanal 7’den istifa ederek ayrıldı. Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başladı. Sabah gazetesinde de çalışan Ahmet Hakan, şimdi yazılarına Hürriyet gazetesinde devam ediyor.

Ahmet Hakan, 2005'ten bu yana, CNN TÜRK’te “Tarafsız Bölge” adlı tartışma programını sundu.

16 Ocak 2017 tarihinden itibaren Kanal D Ana Haber'in sunuculuğunu Serdar Cebe'den devraldı.

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Grubu'na satılmasının ardından Ahmet Hakan, 26 Nisan 2018 tarihinde Kanal D Haber Daire Başkanlığı görevini ve Kanal D Ana Haber sunuculuğunu bıraktı.

Ahmet Hakan Kitapları :

2002 - Vedat Türkali / Niçin Komünist Oldum?

2002 - Oktay Sinanoğlu Bir Türk Dehası

2002 - Orhan Pamuk Kırmızı ve Kar

2001 - Ali Bulaç İle İslamcılık Üzerine

2001 - Orhan Gencebay / Ne Olur Sev Beni (Derleyici)

2001 - Yaşar Nuri Öztürk / Kur'an Adına Konuşuyorum (Derleyici)

2001 - Ahmet Kabaklı / Neden Milliyetçilik?

2001 - Mehmet Eymür / Çeteler, Mafya ve Siyaset (Derleyici)

2001 - Deniz Baykal / CHP ve Anadolu Solu (Derleyici)

1999 - Sivil, Dayanılmaz Bir Yürek

Ahmet Hakan Çalıştığı TV Kanalları :

1993–1994 -TGRT

1994–2004 - Kanal 7

2005–Günümüz - CNN Türk

2017– Günümüz - Kanal D

Kaynak:Biyografi.info