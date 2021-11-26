Ahmet Hakan, metrodaki maganda için sert sözler: Sinirlerim zıpladı ki, o kadar ki hırsımdan duvarları yumruklayacağım

Önceki gün Kadıköy - Tavşantepe metro hattının Bostancı durağında saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda maske takmadığı için bir kadını uyaran Emrah Yılmaz, daha sonra kendisini uyaran Senanur Damgacı'ya küfür etmiş ve bıçak çekmişti. Olayın ardından gözaltına alınan Yılmaz, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Söz konusu olay gündemdeki yerini korurken Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bu konuya köşe yazısında değindi. Hakan, olayı ele aldığı kısımda şu ifadeleri kullandı:

"Metrodaki alçak magandanın yapıp ettiklerini izledim.

Sinirlerim zıpladı.

O kadar ki...

Her aklıma geldiğinde hırsımdan duvarları yumruklayacağım.

Biraz sakinleşince ise...

Aklıma gelen en önemli soru şu oldu:

Bu haysiyetsiz maganda, elindeki kocaman bıçağı metrodaki detektörlerden nasıl geçirmiş? O detektörlerden bıçak geçirebiliyorsa bomba da geçirilemez mi? Bomba geçirilirse...

Neyse... Neyse... Ben en iyisi burada keseyim."