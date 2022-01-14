Ahmet Hakan, muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yardımcısı Meral Akşener

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olacağı seçimlere girilmeden önce belliyken muhalefetin adayının kim olacağı ise bilinmiyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan AK Parti Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuya ilişkin olarak "Cumhur İttifakı'na karşı bir ittifak kuruluyor ama daha bizim karşımıza çıkartacakları adayın kim olacağı hususunda anlaşamıyorlar. CHP'nin kendi içindeki adaylık mücadelesi neredeyse saç saça, baş başa kavgaya dönüşmüş durumda. Yakında zaptiyelik, adliyelik olurlarsa şaşırmayın." değerlendirmesinde bulunarak muhalefete göndermede bulunmuştu.

İŞTE MUHAFELETİN CUMHURBAŞKANI ADAYI

Millet İttifakı cephesinde bu konuda kararsızlık ve partiler arası çatışma yaşandığı bilinirken Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, kaleme aldığı yazısında muhalefetin adayını açıkladı.

Ahmet Hakan yazısında şu ifadeleri kullandı:

"İşittiğime göre CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili olarak halkın huzuruna şöyle bir tabloyla çıkmayı planlıyorlarmış:

CUMHURBAŞKANI ADAYI: Kemal Kılıçdaroğlu.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Meral Akşener (Başbakan)

CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ali Babacan (Ekonomi)

CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ahmet Davutoğlu (Dış İşleri)

CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Temel Karamollaoğlu

Bunun üzerine epeydir düşünüyorum:

Bu tutar mı, tutmaz mı?

Ne yalan söyleyeyim. Kafam karışık bu konuda.

Bazen...

“Vay! Vitrine bak! Ne istersen var. Birini beğenmediysen öbürü var. Herkese seslenen bir isim mevcut” falan diyerek...

Tutabileceğini düşünüyorum.

Bazen de...

“Hepsi birleşmiş, Erdoğan tek. Ahali sevmez bu tür birleşmeleri. Her biri bir tarafa çeker diye düşünür” falan diyerek...

Tutmayabileceğini düşünüyorum."