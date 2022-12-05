Ahmet Hakan, Necmettin Batırel'i yerden yere vurdu: "Ne kadar ayıp, ırkçı, ötekileştirici, çirkin"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun günler öncesinden duyurduğu “İkinci Yüzyıla Çağrı” programı 3 Aralık Cumartesi günü Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. Birçok ekonomistin konuştuğu toplantıya ABD'den Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde (MIT) iktisat profesörü Doran Acemoğlu da katıldı. Canlı bağlantı ile sunum gerçekleştiren Acemoğlu hakkında Necmettin Batırel tepki çeken ifadeler kullandı.

Batırel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kılıçdaroğlu'nun övdüğü vizyon belgesini FETÖ'nün övdüğü Daron Acemoğlu açıklamış, kan çekmiştir" ifadelerini kullandı.

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ÖZGÜR DEMİRTAŞ ÇİLEDEN ÇIKTI

Batırel gelen tepkiler sonrası paylaşımını sildi. Daha sonra yeni bir paylaşım daha yapan Batırel, Özgür Demirtaş'ın kendisine yönelik, "Necmettin bey yaşınıza saygımdan ve sizinle çıktığım TV yayınından ötürü şahsınıza yapılan saldırılardan rahatsız olduğumdan için ses çıkarmayayım diyorum ama YETER. Prof Dr. Daron Acemoğlu TC vatandaşıdır. Daron’un ayakkabısının bağcığı olamazsınız. Feci sinirlendim. "Bu twit hem ırkçı hem de haddini bilmez bir twittir. Daron Acemoğlu denen kişinin Dünya Ekonomi-Finans Profları üzerindeki etkisi sizin vücudunuzdaki hücre sayısından fazla. Nobele gümbür gümbür giden, bizleri gururlandıran bir hoca hakkında bu şekilde konuşmanız KORKUNÇ" ifadeleri sonrası yeni bir paylaşım yaptı.

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BATIREL KENDİNİ SAVUNDU

Batırel, "Bay Özgür ben Acemoğlu için TC vatandaşı değildir demedim. sözümü çarpıtma. 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde FETÖ’nün medya yapılanması operasyonlarına karşı bildiri yayınlayarak terör örgütüne destek olan Acemoğlu için FETÖ elebaşı teşekkür mesajı yayınlamıştı dedim, yalan mı" diye yazdı.

AHMET HAKAN SERT ELEŞTİRDİ

Batırel'in sözlerini köşe yazısında değerlendiren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan sert sözler sarf etti. Hakan yazısında şu ifadeleri kullandı:

"CHP’ye danışmanlık yapacağı duyurulan Daron Acemoğlu’nu eleştireceğim diye şöyle bir paylaşım yapmış Necmettin Batırel:

'Kılıçdaroğlu’nun vizyon belgesini FETÖ’nün övdüğü Ermeni Daron Acemoğlu hazırlamış, kan çekmiştir.'

CHP’ye düşmanlık yapan bir yazı örneği

Ne kadar ayıp. Ne kadar ırkçı. Ne kadar ötekileştirici. Ne kadar çirkin.

Yıllar önce Özgür Demirtaş ile çıktığı Tarafsız Bölge’deki sözleri nedeniyle çok uzun bir süredir eğlenceli videoların kahramanı haline gelen Necmettin Batırel’i hep tebessümle anıyordum.

Ama bundan sonra kaşlarımı çatarak anımsayacağım kendisini.

Ne demek kan çekmiştir?

Yahu bu ülkede geçen sene Ermeni bir kaymakam atandı bir ilçeye. Batırel’in kafasıyla yapılmadı o devrim. Bambaşka bir kafayla yapıldı.

Markar Esayan diye AK Partili Ermeni bir milletvekili vardı. Genç yaşta hayatını kaybetti. Hâlâ AK Parti tarafından çok büyük bir özlemle ve saygıyla anılıyor.

Markar Esayan’ı özlemle anan AK Parti ve Necmettin Bey’in bu çirkin yaklaşımı... Asla uzlaşmaz.

Uzlaşmamalı."