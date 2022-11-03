Ahmet Hakan, Pervin Buldan'ın skandal "cumhuriyet" çıkışını değerlendirdi! Mahir Ünal olayından muhalefete gönderme yaptı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın partisinin grup toplantısında yaptığı “Cumhuriyet, 100 yıllık bir yıkım projesidir" sözü üzerinden muhalefetin göstereceği tutum hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Ahmet Hakan, Pervin Buldan'ın skandal "cumhuriyet" çıkışını değerlendirdi! Mahir Ünal olayından muhalefete gönderme yaptı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada cumhuriyeti hedef aldı. Pervin Buldan, “Cumhuriyet, 100 yıllık bir yıkım projesidir.” ifadesini kullanırken CHP'den bu konuda bir tepki gelmemesi dikkat çekti.

Buldan'ın ifadesini köşe yazısında değerlendiren Ahmet Hakan, Mahir Ünal'ın sözleri sonrası verilen tepkilere atıfta bulunarak muhalefete gönderme yaptı.

Ahmet Hakan, Pervin Buldan'ın skandal cumhuriyet çıkışını değerlendirdi! Mahir Ünal olayından muhalefete gönderme yaptı

"PERVİN BULDAN KONUSUNDA NE YAPACAKLARIYLA İLGİLİYİM BEN"

Ahmet Hakan yazısında şu ifadelere yer verdi:

En azılı Cumhuriyet düşmanlarının bile pek söylemediği, en azından açıktan söylemeye kaçındıkları bir şey söyledi HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan.
Hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde.

Söylediği şu:

“Cumhuriyet, 100 yıllık bir yıkım projesidir.”

Mahir Ünal’ın harf devrimi üzerinden yaptığı eleştirilerde de büyük sorunlar vardı.

Ancak Ünal, sonradan yaptığı sayısız açıklamayla...

Hiç değilse söylediklerinin yanlış anlaşıldığını vurgulama yolunu seçti.

Ahmet Hakan, Pervin Buldan'ın skandal cumhuriyet çıkışını değerlendirdi! Mahir Ünal olayından muhalefete gönderme yaptı

Pervin Buldan’ın böyle bir yol izlemeyeceğinden adım gibi eminim.

Benim zaten Pervin Buldan’dan bir beklentim de yok.

Mahir Ünal söz konusu olduğunda yeri göğü inletenlerin...

Pervin Buldan söz konusu olduğunda ne yapacaklarıyla ilgiliyim ben.

Atatürk’ü bir yıkım projesinin mimarı olarak gösteren bu yaklaşım karşısında...

İzmir’in dağlarında çiçekler mi açtıracaklar?

Yoksa “Erdoğan’ı yenmemiz için bize HDP oyları lazım. Aman ağzımızın tadı bozulmasın Faik Abi” mi diyecekler?

Ahmet Hakan, Pervin Buldan'ın skandal cumhuriyet çıkışını değerlendirdi! Mahir Ünal olayından muhalefete gönderme yaptı

NE OLMUŞTU?

Mahir Ünal, Kahramanmaraş Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı'nda yaptığı konuşmada, "Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye'de yaşanmıştır. Mesela Fransız devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi Mao'nun Çin kültür devrimidir. Lügate dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet ; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" ifadelerini kullanmış ve gelen tepkilerin ardından grup başkan vekilliği görevinden affını istemişti. Ünal'ın yerine Özlem Zengin seçilmişti.

Mahir Ünal, AK Parti Grup Başkan Vekilliğinden istifa etti!Mahir Ünal, AK Parti Grup Başkan Vekilliğinden istifa etti!

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