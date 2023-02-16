Ahmet Hakan Sevinc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmet Hakan Sevinc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmet Hakan Sevinc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmet Hakan Sevinc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmet Hakan Sevinc 4 Ocak 1999 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmet Hakan Sevinc Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmet Hakan Sevinc, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ağrı 1970 Spor futbol takımında oynamaktadır. Ağrı 1970 Spor takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmet Hakan Sevinc'nin Ağrı 1970 Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ahmet Hakan Sevinc Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ahmethakan.9/

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Ahmet Hakan Sevinc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmet Hakan Sevinc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Ahmet Hakan Sevinc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmet Hakan Sevinc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Trabzonspor U16

1 Temmuz 2015 yılında Trabzonspor U17

1 Temmuz 2016 yılında Trabzonspor U21

1 Temmuz 2019 yılında Trabzonspor U19

16 Eylül 2020 yılında Çankaya FK

27 Ocak 2021 yılında Trabzonspor U19

29 Ocak 2021 yılında Yomra Spor

30 Haziran 2021 yılında Trabzonspor U19

31 Ağu 2021 yılında Yomra Spor

24 Ocak 2022 yılında Isparta 32 Spor

23 Ağu 2022 yılında Ergene Velimeşe

8 Eylül 2022 yılında Ağrı 1970 Spor

Ahmet Hakan Sevinc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmet Hakan Sevinc şuan Ağrı 1970 Spor takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ahmet Hakan Sevinc Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Trabzonspor (2011-2016)

Türkiye U17 takımında 18 numaralı formasıyla 26 Ağu 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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