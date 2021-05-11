Ahmet Hakan yazdı: Babacan'ın sallamasına karşı benim sallamam! 'Abdullah Gül muhalefetin ortak adayı olsa kazanırdı'

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugün kaleme aldığı köşe yazısında Ali Babacan'ın "2018 seçiminde Abdullah Gül, muhalefetin ortak adayı olsaydı kazanırdı." sözlerini değerlendirdi. İfadeleri 'sallama' olarak niteleyen Hakan, 2023 seçimleri için de önemli bir iddia öne sürdü.

"İNCE, AKŞENER VE DEMİRTAŞ'TAN DAHA AZ OY ALIRDI"

Babacan'ın sözlerinin gerçekçi olmadığına değinen Hakan, gündeme bomba gibi oturan o sözlerin 'sallama' olduğunu belirterek Abdullah Gül'ün 2018 seçimlerinde çatı aday olması halinde, Muharrem İnce, Meral Akşener ve Selahattin Demirtaş'tan daha az oy alacağını ifade etti.

"ERDOĞAN YANLILARI BAYRAM EDER"

2023 seçimleri için de dikkat çeken bir iddia paylaşan Hakan, Gül'ün 2023 Cumhurbaşkanlığ seçimlerinde çatı aday olmasını değerlendirerek, "Eğer 2023 seçiminde Abdullah Gül, muhalefetin çatı adayı olmayı başarırsa... Recep Tayyip Erdoğan yanlıları şimdiden bayram edebilir." ifadelerine yer verdi.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

"'2018 seçiminde Abdullah Gül, muhalefetin ortak adayı olsaydı kazanırdı.'



Hahahaha!



Tam bir sallama bu.

Hem de bayağı bir dayanaksız sallama.



Madem sallamak serbest...

Ben de sallayayım:

Eğer 2018 seçiminde Abdullah Gül, muhalefetin çatı adayı olmayı başarsaydı...

Muharrem İnce, Meral Akşener ve Selahattin Demirtaş’ın aldığı toplam oydan daha az oy alırdı.



Benim sallamamın, Ali Babacan’ın sallamasından tek farkı şudur:



Benimki dayanaklı bir sallama!

Akla, fikre, izana, matematiğe, istatistiğe, seçmen nabzına dayanan bir sallama.



Alın size geleceğe dair dayanaklı bir kişisel sallama daha:



Eğer 2023 seçiminde Abdullah Gül, muhalefetin çatı adayı olmayı başarırsa...

Recep Tayyip Erdoğan yanlıları şimdiden bayram edebilir."