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  3. Ahmet Hakan'a had bildiren bildirene! Yekta Kopan, Hazal Kaya'ya yapılan nefret söylemine sessiz kalamadı, ortalık çok karışacak! "Konuşmayın şunu, adını anmayın"

Ahmet Hakan'a had bildiren bildirene! Yekta Kopan, Hazal Kaya'ya yapılan nefret söylemine sessiz kalamadı, ortalık çok karışacak! "Konuşmayın şunu, adını anmayın"

Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefret ettiğini söyleyen Ahmet Hakan'a, bir tepki de yazar Yekta Kopan'dan geldi. Hakan'ın dikkat çekmek istediğine dikkat çeken Kopan, "Konuşmayın şunu" ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan'a had bildiren bildirene! Yekta Kopan, Hazal Kaya'ya yapılan nefret söylemine sessiz kalamadı, ortalık çok karışacak! "Konuşmayın şunu, adını anmayın"

Pera Palas'ta Bir Gece adlı Netflix dizisinde Hazal Kaya'nın oyunculuğunu eleştiren Ahmet Hakan, eleştirinin dozunu kaçırıp nefret söylemi içeren bir yazı yayımlamıştı. "Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi" adlı köşe yazısını paylaşan gazeteci Hakan'a, yazar Yekta Kopan'dan tepki geldi. İzleyicilere uyarıda bulunan Kopan, "Konuşmayın şunu, adını anmayın" ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan'a had bildiren bildirene! Yekta Kopan, Hazal Kaya'ya yapılan nefret söylemine sessiz kalamadı, ortalık çok karışacak! Konuşmayın şunu, adını anmayın

"KONUŞMAYIN ŞUNU"

Gazeteci Ahmet Hakan'ın nefret söylemine tepki gösteren Yekta Kopan, sosyal medya hesabında "Nefret ediyorum deyince konuşulacağını biliyor. Konuşmayın şunu, adını anmayın…" ifadelerine yer verdi. Açıklamalarıyla tüm tepkileri üzerine çeken Hakan'a, Hazal Kaya ise "Senin fikrinin ne önemi var vasat herif?" şeklinde tepki göstermişti.

Ahmet Hakan'a had bildiren bildirene! Yekta Kopan, Hazal Kaya'ya yapılan nefret söylemine sessiz kalamadı, ortalık çok karışacak! Konuşmayın şunu, adını anmayınAhmet Hakan'a had bildiren bildirene! Yekta Kopan, Hazal Kaya'ya yapılan nefret söylemine sessiz kalamadı, ortalık çok karışacak! Konuşmayın şunu, adını anmayın

Bölge Gündem Editör Ekibi
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