Ahmet Hakan'a had bildiren bildirene! Yekta Kopan, Hazal Kaya'ya yapılan nefret söylemine sessiz kalamadı, ortalık çok karışacak! "Konuşmayın şunu, adını anmayın"

Pera Palas'ta Bir Gece adlı Netflix dizisinde Hazal Kaya'nın oyunculuğunu eleştiren Ahmet Hakan, eleştirinin dozunu kaçırıp nefret söylemi içeren bir yazı yayımlamıştı. "Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi" adlı köşe yazısını paylaşan gazeteci Hakan'a, yazar Yekta Kopan'dan tepki geldi. İzleyicilere uyarıda bulunan Kopan, "Konuşmayın şunu, adını anmayın" ifadelerini kullandı.

"KONUŞMAYIN ŞUNU"

Gazeteci Ahmet Hakan'ın nefret söylemine tepki gösteren Yekta Kopan, sosyal medya hesabında "Nefret ediyorum deyince konuşulacağını biliyor. Konuşmayın şunu, adını anmayın…" ifadelerine yer verdi. Açıklamalarıyla tüm tepkileri üzerine çeken Hakan'a, Hazal Kaya ise "Senin fikrinin ne önemi var vasat herif?" şeklinde tepki göstermişti.