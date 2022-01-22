Ahmet Hakan'dan Ahmet Davutoğlu hakkında bomba yorum: Millet İttifakı parçalarına şimdiden “sabr-ı cemil” dilerim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun geçtiğimiz günlerde akşam yemeğinde bir araya gelmesi siyaset kulislerini hareketlendirmişti. Gelecek Partisinin Millet İttifakı'nın içinde yer alacağı söylenirken Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, kaleme aldığı köşe yazısında bu konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"MAZARA ÇIKARMA POTANSİYELİ BİR HAYLİ FAZLADIR"

Ahmet Hakan "Küçük felaket: Davutoğlu ile müttefik olmak" başlıkla yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Ahmet Davutoğlu’nun şu türden ontolojik özellikleri vardır:

-Kendisine verileni, kendisinin aldığını zanneder.

- Yüzde 0.5 ile yüzde 25’in eşit olduğunu düşünür.

- Daima alıngandır, daima haksızlığa maruz kaldığına inanır.

- Kendi fikirlerinin en önemli fikirler olduğundan yüzde yüz emindir.

- Maraza çıkarma potansiyeli bir hayli fazladır.

- Başbakanlık yapmış olmasını, biraz fazla önemser.

Yani demem o ki...

Millet İttifakı...

Sırf Ahmet Davutoğlu kaynaklı krizleri yatıştırmak için daha çok buluşup yemek yiyecektir.

İttifakın diğer parçalarına şimdiden “sabr-ı cemil” dilerim."

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