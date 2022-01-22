Aygöl isminin anlamı nedir, Aygöl ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Atiye isminin anlamı nedir, Atiye ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Pesen isminin anlamı nedir, Pesen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Sedef Kabaş cumhurbaşkanına ne dedi? Sedef Kabaş ne dedi videosuMevra isminin anlamı nedir, Mevra ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Merva isminin anlamı nedir, Merva ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Maver isminin anlamı nedir, Maver ne demektir? Kuranda geçiyor mu?21 Ocak 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıZiraat Mühendisi (Zootekni) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıShow TV Aziz 10. bölüm full, tek parça izle | Aziz son bölüm Youtube izle
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Ahmet Hakan'dan Ahmet Davutoğlu hakkında bomba yorum: Millet İttifakı parçalarına şimdiden “sabr-ı cemil” dilerim

Ahmet Hakan'dan Ahmet Davutoğlu hakkında bomba yorum: Millet İttifakı parçalarına şimdiden “sabr-ı cemil” dilerim

Millet İttifakı'na dahil olacağı iddiaları gündemde olan Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener ile akşam yemeğinde bir araya gelmesini değerlendiren Ahmet Hakan, "Millet İttifakı sırf Ahmet Davutoğlu kaynaklı krizleri yatıştırmak için daha çok buluşup yemek yiyecektir. İttifakın diğer parçalarına şimdiden “sabr-ı cemil” dilerim." dedi.

Ahmet Hakan'dan Ahmet Davutoğlu hakkında bomba yorum: Millet İttifakı parçalarına şimdiden “sabr-ı cemil” dilerim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun geçtiğimiz günlerde akşam yemeğinde bir araya gelmesi siyaset kulislerini hareketlendirmişti. Gelecek Partisinin Millet İttifakı'nın içinde yer alacağı söylenirken Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, kaleme aldığı köşe yazısında bu konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ahmet Hakan'dan Ahmet Davutoğlu hakkında bomba yorum: Millet İttifakı parçalarına şimdiden “sabr-ı cemil” dilerim

"MAZARA ÇIKARMA POTANSİYELİ BİR HAYLİ FAZLADIR"

Ahmet Hakan "Küçük felaket: Davutoğlu ile müttefik olmak" başlıkla yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Ahmet Davutoğlu’nun şu türden ontolojik özellikleri vardır:

 -Kendisine verileni, kendisinin aldığını zanneder.

- Yüzde 0.5 ile yüzde 25’in eşit olduğunu düşünür.

- Daima alıngandır, daima haksızlığa maruz kaldığına inanır.

- Kendi fikirlerinin en önemli fikirler olduğundan yüzde yüz emindir.

- Maraza çıkarma potansiyeli bir hayli fazladır.

- Başbakanlık yapmış olmasını, biraz fazla önemser.

Yani demem o ki...

Millet İttifakı...

Sırf Ahmet Davutoğlu kaynaklı krizleri yatıştırmak için daha çok buluşup yemek yiyecektir.

İttifakın diğer parçalarına şimdiden “sabr-ı cemil” dilerim."

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamını okumak için tıklayınız. 

Ahmet Hakan'dan Ahmet Davutoğlu hakkında bomba yorum: Millet İttifakı parçalarına şimdiden “sabr-ı cemil” dilerimAhmet Hakan'dan Ahmet Davutoğlu hakkında bomba yorum: Millet İttifakı parçalarına şimdiden “sabr-ı cemil” dilerim

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT