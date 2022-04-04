Ahmet Hakan'dan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nu kızdıracak yazı: "Tırtık siyasetinin işe yaradığı pek görülmemiştir"

AK Parti'den ayrıldıktan sonra Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan, muhalefet partileriyle hareket etmeye devam ederken, kendilerini belirli bir konuma getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerini dile getirmeye sürdürüyorlar.

Muhalefetin de büyük destek verdiği ikili parti hakkında değerlendirmelerde bulunan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan köşe yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.

Ahmet Hakan yazısının ilgili kısmında şu ifadelere yer verdi:

"Muhalefet bloku, sırf AK Parti’nin oylarını tırtıklasınlar diye...

Deva ve Gelecek’e bol bol yatırım yapıyor.

Bu yatırımdan bir kazanç elde edebilirler mi?

Hiç sanmıyorum.

Çünkü tırtık siyasetinin işe yaradığı pek görülmemiştir.

Bir siyasi partiden etkili kopuş...

İki türlü olur:

Ya giderken ana gövdeyi alıp götürürsün. Bakınız: Erdoğan’ın başlattığı AK Parti hareketi.

Ya da giderken hatırı sayılır bir bölünme yaratırsın. Bakınız: Akşener’in İYİ Parti hareketi.

Deva ve Gelecek açısından olaya bakacak olursak...

- Ne ana gövdeyi alıp götürebildiler.

- Ne de bir bölünme yaratabildiler.

'İyi ama azıcık da olsa tırtıklayamaz mı yani?' diye umutla sorabilirsiniz.

Cevap veriyorum:

Evet, minnacık da olsa tırtıklar tırtıklamasına da...

Bu tırtıklamanın seçim sonucuna pek bir etkisi olmaz."

Ahmet Hakan'ın yazısını okumak için tıklayınız.

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