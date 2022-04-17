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  3. Ahmet Hakan'dan Ali Babacan'a "Yalaka" göndermesi! Altılı masadaki isimleri tek tek yerin dibine soktu! "Altılının pozisyonları..."

Ahmet Hakan'dan Ali Babacan'a "Yalaka" göndermesi! Altılı masadaki isimleri tek tek yerin dibine soktu! "Altılının pozisyonları..."

Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında altılı masayı tek tek analiz etti. Ali Babacan'a "Yalaka" göndermesi ise, okuyucuların dikkatinden kaçmadı.

Ahmet Hakan'dan Ali Babacan'a "Yalaka" göndermesi! Altılı masadaki isimleri tek tek yerin dibine soktu! "Altılının pozisyonları..."

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, kaleme aldığı köşe yazısında Ümit Özdağ'dan, Afganistanlı mültecilere, ekonomiden, sosyal medyanın yan etkilerine kadar bir çok konu hakkında fikir ve görüşlerini okuyucularına sundu. Son olarak, altılı masadaki üyeleri teker teker analiz eden ünlü gazeteci, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan için, "Kendini altılı ekibin tabanına sevdirmek için çabalama pozisyonunda" eleştirisinde bulundu.

Ahmet Hakan'dan Ali Babacan'a "Yalaka" göndermesi! Altılı masadaki isimleri tek tek yerin dibine soktu! Altılının pozisyonları...

"ALTILININ POZİSYONLAR"

Ahmet Hakan, altılı masadaki isimleri tek tek analiz ettiği yazısında, " Kılıçdaroğlu: Kollarını açmış, “Durun, biz kardeşiz” diyerek ekibi bir arada tutma pozisyonunda.

Davutoğlu: Olaya ilk dahil olduğunda “maraza” çıkaracak gibiydi. Ama artık “uyumlu” bir pozisyonda.

Akşener: Her an şaşırtıcı bir çıkış yapacakmış izlenimi verip hiçbir zaman şaşırtıcı çıkış yapmama pozisyonunda.

Karamollaoğlu: “Eğer bir arıza çıkacaksa o arızayı ben çıkarırım arkadaş” pozisyonunda.

Uysal: Fazla hesaba katılmadığını hissettiği anda hesaba katılmasını sağlayacak atılımlar yapma pozisyonunda.

Babacan: Kendini altılı ekibin tabanına beğendirmek, sevdirmek, benimsetmek için çabalama pozisyonunda." ifadelerini kullanarak, analizini okuyucularına aktardı. Babacan için hazırladığı cümle ise dikkatlerden kaçmadı.

Ahmet Hakan'dan Ali Babacan'a "Yalaka" göndermesi! Altılı masadaki isimleri tek tek yerin dibine soktu! Altılının pozisyonları...Ahmet Hakan'dan Ali Babacan'a "Yalaka" göndermesi! Altılı masadaki isimleri tek tek yerin dibine soktu! Altılının pozisyonları...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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