Ahmet Hakan'dan Balıkesir Edremit'teki skandal temsile sert tepki: Bırakın artık şu tatsız ve kibirli müsamereleri

Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtulmasının 99. yıl dönümü kapsamında geçtiğimiz gün tören düzenlendi. Yapılan kutlama töreninde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin (ÇYDD) düzenlediği temsil skandala yol açtı. Çarşaflı bir kadının üzerine zincir vurulmasının ardından efelerin zinciri çözdükten sonra örtüyü açmasıyla kadının özgürlüğüne kavuştuğu temsil tepkileri beraberinde getirirken Ahmet Hakan, Hürriyet'te yayımlanan köşe yazısında temsil hakkında sert eleştiriler getirdi.

Ahmet Hakan yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Edremit’in düşman işgalinden kurtuluş törenlerinde, “Kara çarşaftan kurtulup özgürlüğüne kavuşmuş kadın” müsameresi yapılmış.

Çok saçma! Çok komik!

Çok kibirli! Çok tatsız!

Bırakın artık şu tatsız ve kibirli müsamereleri

Çok anlamsız! Çok ilkel!

Çok gereksiz! Çok bayat!

Üstelik günün anlam ve önemine de fena halde aykırı!

Düşman işgalinden kurtuluşun ve özgürlüğün yegâne anlamı nedir?

Tabii ki özgürlüktür.

Özgürlüğü de tek bir cümlede özetleyebiliriz:

İsteyenin istediği kıyafeti giyebilmesi.

Eğer kara çarşaf, eskiden bir dayatma konusu olmuşsa...

Özgürlük gelir ve o dayatma son bulur.

Kara çarşaf dayatması kalktıktan sonra ise...

İsteyen kara çarşaf giymekte özgürdür.

Ve hiç kimse böyle bir tercih yaptığı için aşağılanamaz.

Yani demem o ki...

Bir dayatmanın yerini, başka bir dayatma alamaz.

Kılık kıyafet konusunda ille de müsamere yapılmak isteniyorsa...

Şehrin kurtuluşunu sembolize eden törenlerde...

İsteyenin istediği kıyafeti giymekte özgür olduğuna dair bir müsamere yapılmalıdır.

Gerçi bu da komik ve banal kaçacak görüntülere sebep olacaktır ama neyse...

En iyisi bu tür tatsız ve kibirli müsamerelerden vazgeçmek galiba."

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