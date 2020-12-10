Ahmet Hakan'dan Bilim Kurulu Üyesine ilginç soru: "Alemlere akabilecek miyiz?"

CNN Türk ekranlarında yayınlanan ''Tarafsız Bölge'' programında Ahmet Hakan'ın programa konuk olan Prof. Dr. Ateş Kara'ya sorduğu aşı sorusu izleyenleri gülümsetti. Hakan'ın "Aşıyı yapınca alemlere akabilecek miyiz?" sorusuna Prof. Dr. Ateş Kara, esprili bir cevap verirken o anlar ise ekranlara anbean böyle yansıdı.