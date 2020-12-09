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Ahmet Hakan'dan Bilim Kurulu Üyesine tuhaf aşı sorusu!

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Ahmet Hakan, Ateş Kara'ya yönelttiği soru ile dikkat çekti.

Ahmet Hakan'dan Bilim Kurulu Üyesine tuhaf aşı sorusu!

Ahmet Hakan'ın programına katılan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgıyla mücadelede aşı çalışmalarına yönelik konuşulan programda Sosyolog Gazeteci Hulki Cevizoğlu, Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakçı ve Gazeteci Nedim Şener salgına ilişkin sorularını Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'ya yöneltti.

Gündemin sıcak konuları ile en tartışmalı başlıkların konuşulduğu programda Ahmet Hakan'ın, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara yönelttiği soru dikkat çekti.

"AŞI SONRASI MASKEYİ ATIP ALEMLERE AKABİLECEK MİYİM?"

"Ben aşıyı vurulduktan sonra maskeyi atıp alemlere akabilecek miyim?" diye soran Ahmet Hakan'a  Prof. Dr. Ateş Kara'nın yanıtı "Asla! Siz koronavirüs olmazsınız ama oradaki diğer insanlara korona taşırsınız. Yani taşıyıcı olursunuz" dedi. 

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