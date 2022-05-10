Ahmet Hakan'dan canlı yayında sinek yiyen Ahmet Çakar için olay yorum: Vegan olmayı göze alamıyordum cesaret geldi

Beyaz TV'de önceki akşam Onur Yıldız'ın moderatörlüğünde ekrana gelen Beyaz Futbol programında ilginç anlar yaşandı. Program sırasında konuşan yorumcu Sinan Engin, stüdyoda sinek görünce duruma isyan etti. Bunun üzerine Ahmet Çakar, "Benim hava sahamdan geçsin, bak ne yapıyorum" ifadesini kullandıktan sonra akıl almaz bir olaya imza attı. Abdülkerim Durmaz'ın bardağına konan sineği eliyle yakalayan Ahmet Çakar, sineği canlı canlı yuttu.

Yaşanan olayı kaleme aldığı köşe yazısında değerlendiren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, görüntüleri izlediğinde midesinin kalktığını ifade ederek, "Vegan olmaya hiç bu kadar yakınlaşmamıştım." dedi.

Ahmet Hakan yazısında şu ifadeleri kullandı:

"AHMET Çakar, programında sinek yemiş.

Resmen. Alenen. Hunharca. Leblebi çekirdek yer gibi.

Stüdyoda hercai bir vurdumduymazlıkla dolaşan sineği çevik bir hareketle kapmış, dilinin üzerine koymuş ve yutmuş.

Görüntüleri izledim. Midem kalktı.

Vegan olmayı göze alamıyordum ama Ahmet Çakar’ın sinek operasyonunu görünce...

Bana bir cesaret geldi.

Vegan olmaya hiç bu kadar yakınlaşmamıştım."

Canlı yayına damga vuran anlar! Ahmet Çakar, yakaladığı sineği yedi! Programdakiler şoke oldu!