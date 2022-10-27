Ahmet Hakan'dan CHP'lilerin saldırısına uğrayan Şadi Yazıcı'ya destek!

İstanbul Tuzla'da önceki gün Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. kademesinin açılışı için tören düzenlendi. Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla Belediyesi Başkanı Şadi Yazıcı, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

KONUŞURKEN SÖZLERİ KESİLDİ

Törende kürsüye çıkarak konuşma gerçekleştiren Şadi Yazıcı, “Bu çevre vizyonunun ilk kuruluşunu planlayarak, 1998 yılında birinci etabını başlatan, hizmet siyasetinin lideri Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullanınca CHP'li bazı kişiler tarafından konuşması kesildi.

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SALDIRDILAR, KORUMALAR ARAYA GİRDİ

Daha sonra töreni terk eden Yazıcı, aracına gidene kadar bazı CHP'lilerin saldırısına uğradı, korumalar araya girdi.

Yaşanan olayları köşe yazısında değerlendiren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Şadi Yazıcı'yı savundu. Yazısında Şadi Yazıcı'yı tanıdığını ifade etti.

Ahmet Hakan yazısında şu ifadeleri kullandı:

Şadi Bey’i tanırım.

Partizanlıktan uzaktır. Gerginliklere asla kapı aralamaz. Kucaklayıcı politika izler. Dili yumuşaktır. Sert tutumlar almaya kişiliği müsait değildir.

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Peki nasıl olmuş da Şadi Yazıcı gerginlik çıkarmış?

İBB’nin arıtma tesisi açılışına davet edilmiş, o da davete icabet etmiş, törende konuşma yapmış, konuşmasında tesisin geçmiş dönemlerindeki katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Kadir Topbaş’a teşekkür etmiş.

Gerginliğin sebebi buymuş.

Gerim gerim gerilenlere sormak lazım.

Ne var bunda gerilecek?

Yoksa bambaşka nedenlerle gerilip de hıncınızı misafirinizden mi çıkarıyorsunuz?

Ne kadar da ayıp.

Ne kadar da uygarlıktan uzak bir tutum.

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