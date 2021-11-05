Ahmet Hakan'dan Çilem Doğan'a hapis cezası verilmesine tepki: Benim kanıma dokunuyor

Adana'da 2013 yılında eşi Hasan Karabulut’un kendisine şiddet uyguladığını ve fuhuşa sürüklediğini iddia eden Çilem Doğan, 8 Temmuz 2015'te eşini tabancayla vurarak öldürmüştü. Olay sonrası Çilem Doğan tutuklanmış ve çıkarıldığı mahkeme tarafından 'tahrik ve iyi hal indirimi' ile 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra Doğan'ın avukatı adli kontrol tedbirleriyle tahliyesi için talepte bulundu. 20 Haziran 2016'da mahkeme heyeti Çilem Doğan'ın 50 bin TL kefaletle tahliye olmasına karar verdi.

CEZAEVİNE GİRECEK

Yargıtay'a gönderilen dava hakkında 5 yıl sonra verilen kararla Çilem Doğan'ın 15 yıllık hapis cezası onandı. Buna göre Çilem Doğan yeniden cezaevine girecek.

Söz konusu kararı köşe yazısında değerlendiren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan şunları kaydetti:

"Kimdir Çilem Doğan?

Yıllarca kendisine sistematik bir şekilde şiddet uygulayan ve başkalarıyla para karşılığı ilişkiye girmeye zorlayan bir erkeği öldürmek zorunda kalan bir kadın.

Ya boyun eğmeye devam ederek ölmeden mezara girmiş olacaktı Çilem Doğan.

Ya da...

Kendini savunacaktı.

İkincisini seçti.

Yani kendini savunmayı.

Ve yıllar süren işkenceden kurtuldu.

Ama bu sefer de yargı mekanizmasının anlayışsız dişlileri arasında ezilmek durumunda kaldı.

Hakkında verilen son karar şu:

Yargıtay, 15 yıllık cezayı onadı.

Çilem Doğan yeniden cezaevine girecek.

Kadınları katleden katil erkeklere ceza indirimleri verilirken...

“Tahrik” adı altında katil erkekler lehine her türlü kararlar alınırken...

Kadın katilleri, kravat takarak bile indirimleri kaparken...

Çilem Doğan’ın çilesinin bitmemesi, benim kanıma dokunuyor."

Kaynak: Bölge Gündem, Hürriyet.

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