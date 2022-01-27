Ahmet Hakan'dan Ekrem İmamoğlu için olay yorum: Kolay izah edilemeyecek şeyler yapma konusunda pek mahir

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da etkili olan kar yağışı hayatı felç etti. Toplu taşıma araçları yetersiz kaldı, karla yağışının artmasıyla trafik tıkanınca araçlarını yolda bırakan vatandaşlar yürüyerek evlerine gitti, bazı vatandaşlar ise geceyi camilerde geçirdi.

BİR ANDA SOSYAL MEDYA KARIŞTI

İstanbul'daki süreç vatandaşları çileden çıkarırken sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir balıkçıda çekilmiş fotoğrafları yayıldı.

BALIKÇIDA OLDUĞUNU DOĞRULADI

CHP'li isimler fotoğrafın eski olduğunu öne sürerek İmamoğlu'nu aklama yarışına girerken gazeteci Murat Ağırel'in ulaştığı Ekrem İmamoğlu balıkçıda olduğunu doğruladı.

"1 SAATLİK YEMEK MOLAMIN NEDEN GÜNDEM YAPILMAYA ÇALIŞILDIĞI MALUMDUR"

Daha sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gündem değiştirme çabalarına girişerek," 3 yıldır süren İstanbul’u kaybetme hazımsızlığı öyle bir noktaya geldi ki, 19 saat boyunca sahadan ve AKOM’dan karla mücadeleyi yönetirken, 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu. Bu zamana kadar, devletimiz, ilçe belediyelerimizle koordineli çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Binlerce çalışanımızın emekleri ortadayken, 19 saatlik mesaide, 1 saatlik yemek molamın neden gündem yapılmaya çalışıldığı malumdur. Milletimiz bu hazımsızlığı iyi bilmektedir." açıklamasında bulunmuştu.

"BİR VAKİT DİLİMİNİ AYIRIP ORAYA GİTTİM"

AKOM'da yeni bir açıklama yapan İmamoğlu, İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile Sarıyer'de bir balık restoranında yaklaşık 2,5 saat yemek yemesine ilişkin olarak," Biz yaklaşık 20-25 gün önce böyle bir buluşma gününü netleştirmiştik. Sayın büyükelçi kara rağmen verdiği söz gereği bir gün önce Ankara’dan kalkıp İstanbul’a gelmiştir. Gün boyu yaptığım çalışmalardan sonra bir vakit dilimini ayırıp oraya gittim. Sohbet ettik, yemeği konuştuk, ülkemizi konuştuk, ülkemizle İngiltere arasındaki ilişkiler üzerine sohbet ettik. Yani bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın karla mücadele kadar dünyanın bu tarz ülkelerinin büyükelçileri veya başkonsoloslarıyla kurduğu ilişki görevidir ve sorumluluğudur. Bunu da layıkıyla yerine getiriyorum." ifadelerini kullanmıştı.

AHMET HAKAN: KOLAY İZAH EDİLEMEYECEĞİNİN O DA FARKINDAYDI

İmamoğlu'nun bu söz konusu süreçte yaptıklarını kaleme aldığı köşe yazısında değerlendiren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’un kara teslim olduğu dakikalarda...

Ekrem İmamoğlu’nun balıkçıda olduğu iddiaları havada uçuşmaya başladı.

İddialar havada uçuşmaya başladığı andan itibaren...

Ekrem İmamoğlu, sırasıyla şu üç şeyi yaptı:

BİR: Önce olayı sakladı. Ortaya çıkan fotoğraflara rağmen olayı görmezden geldi. Sustu. Konuya açıklık getirmedi. Konunun kapanmasını bekledi. Geçsin gitsin istedi. Hiçbir açıklama yapmadı.

İKİ: Baktı, olay büyüyor. Baktı, susarak geçiştiremeyecek. Hemen bir paylaşım yaptı. “Bir saatlik yemek arasını amma büyüttünüz” havasında bir paylaşım. Ama Rumeli Kavağı’ndaki bir balıkçıda randevulu bir yemek olduğunu yine sakladı.

ÜÇ: Ve en sonunda dün net biçimde açıklama yaptı. “İngiliz Büyükelçisi ile çok önceden planlanmış bir randevuydu” dedi. Büyükelçi’nin Ankara’dan geldiğini, bu nedenle randevuyu iptal edemediğini söyledi.

Peki ama neden... En sonda yaptığı açıklamayı ilk başta yapmadı?

Peki ama neden... Önce sustu, ardından da geçiştirmeye çalıştı?

Cevabı galiba şu:

Çünkü İstanbul’un kara teslim olduğu bir günde Rumeli Kavağı’nda bir balıkçıda İngiliz Büyükelçisi’yle eşlerin de katılımıyla yemek yemesinin...

Kolay izah edilemeyeceğinin o da farkındaydı.

Kolay izah edilecek bir şey yaptığını düşünse...

Ta en başta ortalığı gümbür gümbür gümbürdetir, gazetelere fotoğraflı basın bülteni bile gönderirdi.

Ben Ekrem İmamoğlu konusunda artık şuna ikna olmuş durumdayım:

Kolay izah edilemeyecek şeyler yapma konusunda pek mahir."

Köşe yazısının tamamını okumak için tıklayınız.