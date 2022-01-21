Ahmet Hakan'dan FOX TV sunucusu Selçuk Tepeli için olay sözler: Ekranda racon üstüne racon kesmesini normal mi karşılayacağız Allah aşkına?

FOX TV'de hafta içi her gün saat 19.00'da ekrana gelen Ana Haber programı sunucu Selçuk Tepeli'nin programda kullandığı ifadeler sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin kanal hakkında inceleme başlatıldığını açıklamıştı.

RTÜK BAŞKANI DUYURDU

Şahin sosyal medya paylaşımında tarafsızlığa vurgu yaparak," Tarafsızlık, medya kuruluşlarının haber bültenlerinde basın etiğinin gereğidir. FOX Ana Haber sunucusunun adeta muhalefet lideri gibi davranması kabul edilemez. 6112 sayılı Yasa bunu emreder. İlgili sunucunun kamuoyunu yanlış yönlendirme çabaları hakkında inceleme başlatılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

AHMET HAKAN YAZISINDA ELEŞTİRDİ

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan kaleme aldığı köşe yazısında Selçuk Tepeli'nin programda kullandığı sözleri eleştirerek yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Televizyon yayınlarını denetleyen kurumsal yapımızın...

Muhalif bir kanalın haberlerine yönelik...

Denetim iştahını sürekli kabarık tutmasını, hep zinde bir tutum almasını, devamlı kontrol altında tutmasını normal karşılamak...

Tabii ki mümkün değil.

Ama ağalar, beyler...

Elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin:

Böyle bir anormallik var diye...

Ekrandaki bir haber spikerinin...

“Yemişim swap’ını” diye ekranda racon üstüne racon kesmesini...

Haber okumak yerine, CHP Genel Başkan Yardımcısı’ndan bile daha fazla CHP Genel Başkan Yardımcısı gibi konuşmasını...

Bir muhalefet milletvekili gibi iktidarla polemiğe girişmesini...

Ekranda bilgi vermek yerine kıraathane siyaseti yapmasını...

Haber sunmak yerine Meclis Genel Kurulu’na hitap eder gibi konuşmasını...

Normal mi karşılayacağız Allah aşkına?"

RTÜK Başkanı Şahin duyurdu: FOX TV ve Selçuk Tepeli'ye inceleme şoku! O sözler başına iş açtı!