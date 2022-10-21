Ahmet Hakan'dan gündemi değiştirecek yazı: " 'Altılı Masa' yerine 'Beşli Masa' diyebiliriz"

Saadet Partisi 30 Ekim'de Olağan Kongre'ye gidecek. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'na karşı Mete Gündoğan adaylığını açıklamıştı.

Karamollaoğlu, Habertürk'te katıldığı yayında Gündoğan'ın adaylıktan çekileceğini söylediğini belirterek, "Çekilir mi çekilmez mi bilmiyorum ama, bizde pek olmayan bir şey. Bunlar bazen geçici heves olabiliyor. Kongrede problem olabileceğini hiç düşünmüyorum. Seçime bu kadar zaman kala aslında kongreye gidilmemeli. Ancak kanuni durum var. Biz de tam 30 Ekim dedik. Bizim kongre tarihi 3 Kasım'da doğuyor. Ekim ayının 30'una aldık." dedi.

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"KARŞI LİSTE ÇIKARANLARIN KONGREYİ ALMA İHTİMALİ VAR"

Saadet Partisi'nde yaşananları köşe yazısında değerlendiren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Saadet Partisi'nde Temel Karamollaoğlu'na rakip olan kişilerin kongreyi kazanması durumunda partinin altılı masadan ayrılabileceğini belirtti.

Hakan yazısında şu ifadeleri kullandı:

'Altılı Masa' yerine 'Beşli Masa' diyebiliriz

Milli Görüş’ün derin kulislerini iyi bilen bir arkadaşım mesaj atmış. Dediği şu:

“Saadet Partisi’nin 30 Ekim’de büyük kongresi var. Bu kongrede karşı liste çıkacak. Karşı liste çıkaranların kongreyi alma ihtimali var. Bu ihtimal gerçekleşirse Saadet, ‘Altılı Masa’dan kalkacak.”