Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'na tepki! "Burnundan kıl aldırmıyor"

Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinde söylediği ve yaptıklarından çok verdiği fotoğraf karesiyle gündem oldu. Daha önce İmamoğlu'na destek veren kitle tepkilerini ortaya koydu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine bir eleştiri de Ahmet Hakan'dan geldi.

Ahmet Hakan, "Nedenleri ve sonuçlarıyla Ekrem İmamoğlu’nun Nagehan krizi" başlıklı köşe yazısında İmamoğlu'na yönelik eleştirilerini şu sözlerle kaleme aldı;

"İMAMOĞLU'NUN NAGEHAN KRİZİ"

"Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz gezisine davet edilen gazeteciler arasında Nagehan Alçı da yer alıyordu.

İmamoğlu taraftarları, buna tepki gösterdiler.

İmamoğlu taraftarları, tepkiyi o kadar büyüttüler ve yükselttiler ki...

Nedenleri ve sonuçlarıyla Ekrem İmamoğlu’nun Nagehan krizi

Olay, Ekrem İmamoğlu açısından resmen ve alenen büyük bir krize dönüştü.

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Bir siyasetçinin farklı siyasi çizgilerden gazetecileri düzenlediği bir etkinliğe davet etmesi, dünyanın en normal işidir.

Bu açıdan bakıldığında İmamoğlu, yerden göğe kadar haklı gibi görünüyor.

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Yakın geçmişte bazı alengirli olayların militanlığına soyunmuş bir gazeteciye tepki gösterilmesi de dünyanın en normal işidir.

Bu açıdan bakıldığında da İmamoğlu taraftarları, yerden göğe kadar haklı gibi görünüyor.

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Peki sorun nerede?

Sorun, Türkiye’de artık gitgide daha çok çivisi çıkmış medya/siyaset ilişkisinde.

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İşin çivisi, iki açıdan çıkmış durumda:

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- BİR: Gazeteciler, tabii ki bir siyasi çizgiye yakın durabilirler. Olayları o siyasi çizginin perspektifinden yorumlayabilirler. Bu doğal. Doğal olmayan fanatizmdir. Doğal olmayan militanlık yapmaktır. Doğal olmayan objektiflik kaygısını tamamen bir yana bırakıp etkin bir mücadele elemanı haline gelmektir. Bu açıdan çivi çıkmıştır.

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- İKİ: Türkiye’de artık “gazeteci” denilince haber yapan, haber veren kişi anlaşılmamaktadır. Türkiye’de artık “gazeteci” denilince taraf olduğu siyasi yapı adına aktivizm yapan, siyasetle minnacık bir mesafesi bile kalmayan, siyasi partilerin milletvekillerinden bile daha fazla taraf olan kişiler akla gelmektedir. Bu açıdan da çivi çıkmıştır.

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Ekrem İmamoğlu’nu büyük bir krizin içine sokan biraz da işte bu tablodur.

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Peki Ekrem İmamoğlu, bu büyük kriz karşısında ne yaptı?

"BURNUNDAN KIL ALDIRMADI"

Önce çok üst perdeden açıklamalar yaptı.

“Vız gelir, tırıs gider” diye kendisini eleştiren taraftarlarını azarladı.

Mütehakkim bir eda takındı.

Burnundan kıl aldırmaz bir üslupla konuştu.

*

Sonra baktı ki bu üslupla krizin önünü alamıyor.

Hatta bu üslup, krizi daha da büyütüyor.

Bu sefer mecburen bir parça geri adım attı.

“Vız gelir, tırıs gider” için özür diledi.

Ancak krizin ana nedeniyle ilgili olarak da pek geri adım atmıyormuş gibi yaptı.

*

Sonuç olarak krizi doğru dürüst yönetemedi İmamoğlu.

Erdoğan karşıtlığı konusunda birleşmiş taraftarlarının, kendisinin her yaptığına “he” diyeceğini zannetti.

*

İmamoğlu, “Ne diyorsak gidiyor... Ne yapıyorsak sorun olmuyor...” yaklaşımına biraz fazla bel bağlamış sanırım.

Gerçi hakikaten de ne dese, ne yapsa idare eden, sorun etmeyen bir kitlenin oluştuğu da su götürmez bir gerçek.

Ama öyle anlaşılıyor ki...

Yine de bir kıvam varmış ve bu kıvamı kaçırmamak gerekiyormuş."

Neyse... Neyse...

Sonuç olarak durumu toparlamak için çabalıyor İmamoğlu.

Peki ama durum ne kadar toparlanabilir?

Onu da bekleyip göreceğiz."