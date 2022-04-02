Ahmet Hakan'dan İYİ Parti için bomba yorum! Gelişmeleri böyle değerlendirdi: "İYİ Parti, gitgide daha çok CHP’lileşiyor"

İYİ Parti'nin yeni A Takımı, geçtiğimiz günlerde Genel Başkan Meral Akşener tarafından belirlendi. Akşener'in partide en çok güvendiği isimler arasında yer alan Koray Aydın Teşkilat Başkanlığı görevinden alınarak Siyasi İşler Başkanlığı görevine getirildi. Böylece parti teşkilatları doğrudan Meral Akşener'e bağlandı.

AĞIRALİOĞLU'NA GÖREV VERİLMEDİ

Öte yandan yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı görevinden alındı, yerine ise Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz görevlendirildi.

Yavuz Ağırailoğlu (solda) - Koray Aydın (sağda)

"İYİ PARTİ’NİN CHP’LİLEŞMESİNDEN NASIL BİR SONUÇ ÇIKAR?"

Söz konusu gelişmeler siyaset dünyasında şaşkınlıkla karşılanırken yaşananları Hürriyet'te kaleme aldığı köşe yazısında değerlendiren Ahmet Hakan, İYİ Parti'nin CHP'ye benzemeye başladığını ifade ettiği yazısında şunları yazdı:

"Koray Aydın’a yönelik operasyon...

Yavuz Ağıralioğlu’na yönelik operasyon...

Bu iki operasyona baktığımda benim gördüğüm şudur:

İYİ Parti, gitgide daha çok CHP’lileşiyor.

Milliyetçi ve muhafazakâr unsurları yönetimde etkisizleştirme çabasına giden bir İYİ Parti’nin, CHP’den ne farkı kalacak ki?

İYİ Parti’nin CHP’lileşmesinden nasıl bir sonuç çıkar?

Zaten küçük olan CHP pastasına, Meral Akşener’in de ortak olması sonucu çıkar.

Bana 'Türk siyaset tarihinde gördüğün en kötü 10 stratejiyi say' deseler...

Hazırlayacağım listede Akşener’in bu son operasyonuna kesin yer veririm."

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