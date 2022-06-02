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  3. Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na üslup eleştirisi: "Yok damadın, yok oğlun, yok ailen, aile işleri siyasette polemik konusu yapılmıyordu"

Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na üslup eleştirisi: "Yok damadın, yok oğlun, yok ailen, aile işleri siyasette polemik konusu yapılmıyordu"

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelttiği sorularda aile üyelerini hedef almasını eleştirerek," Üslup da üslup değil. Yok damadın, yok oğlun, yok ailen... Bir ara böyle bir prensip vardı. Aile işleri siyasette polemik konusu yapılmıyordu" dedi.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunumuyla dün akşam ekrana gelen Tarafsız Bölge programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelttiği sorular, Kılıçdaroğlu'nun da karşı soruları değerlendirildi. 

Ahmet Hakan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve çocuklarına ilişkin sorularına tepki gösterdi. 

Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na üslup eleştirisi: Yok damadın, yok oğlun, yok ailen, Aile işleri siyasette polemik konusu yapılmıyordu

"ÜSLUP DA ÜSLUP DEĞİL"

Hakan, Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı üzerinden sorduğu sorulardaki üslubunu eleştirerek," Sosyal medyada yıllardır döndürülüp durulan mevzuları almış küt küt soru diye sormuş. Üslup da üslup değil. Yok damadın, yok oğlun, yok ailen... Bir ara böyle bir prensip vardı. Aile işleri siyasette polemik konusu yapılmıyordu" ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na üslup eleştirisi: Yok damadın, yok oğlun, yok ailen, Aile işleri siyasette polemik konusu yapılmıyordu

Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na üslup eleştirisi: Yok damadın, yok oğlun, yok ailen, Aile işleri siyasette polemik konusu yapılmıyordu

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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