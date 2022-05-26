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Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'nun iddiaları için olay sözler: "Bir karar ver arkadaş, hangisini yapacak bu adamlar?"

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki iddialarını değerlendirdiği yazısında," Bir hafta önce “SADAT’ı örgütlediler, seçim güvenliği yok, paramiliter güçlerle ortalığı karıştırıp gitmeyecekler” diyor. Bir hafta sonra “Her şeyi hazırladılar, paraları New York’a transfer ediyorlar, kaçacaklar” diyor. Beynimiz yandı valla. Bir karar ver arkadaş. Hangisini yapacak bu adamlar?" dedi.

Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'nun iddiaları için olay sözler: "Bir karar ver arkadaş, hangisini yapacak bu adamlar?"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki akşam saat 22.00'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TÜRGEV ve ENSAR vakıfları üzerinden ABD'ye para kaçırıldığını öne sürmüştü. Söz konusu açıklamalara AK Partili isimlerden tepki gelirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları da harekete geçerek söz konusu iddiayı yargıya taşıyacaklarını ifade etmişti.

Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'nun iddiaları için olay sözler: Bir karar ver arkadaş, hangisini yapacak bu adamlar?

Bu konu gündemdeki yerini korurken Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarını köşe yazısında değerlendirerek çarpıcı ifadeler kullandı. 

Ahmet Hakan yazısında FETÖ'nün "kaçacak" kelimesini çok sevdiğini belirterek şunları yazdı: 

FETÖ çok severdi bu “kaçacak” kelimesini...

- Piyasaya sürdüğü gazeteci kılıklı ajan provokatörlerinin tümü, “Kaçacak da kaçacak” der dururdu. En sonunda kendileri arkalarına bakmadan kaçmak durumunda kaldılar mı? Kaldılar ki hem de nasıl.

- Baksanıza: Arkadaşlarını yüzüstü bırakıp arkasına bakmadan kaçan Can Dündar arkadaşımız bile kaçtığı yerden Kemal Kılıçdaroğlu’na hak veriyor. “Haklısın Kemal Abi, kaçacak” anlamında tweet’ler atıyor adam. Hay bin kunduz!

- Darbe kalkışması vardı o gece. Ölüm kalım meselesi söz konusuydu. Suikast timleri, menfez paşaları ta Marmaris’e kadar gitmişti. Tek hedefleri vardı: Erdoğan’ı ortadan kaldırmak. Şimdi elini vicdanına koy da söyle: Adam kaçtı mı? Yoksa direndi mi?

Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'nun iddiaları için olay sözler: Bir karar ver arkadaş, hangisini yapacak bu adamlar?

- Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir videosunu gördüm dün: FETÖ’nün kanallarından birinde konuşuyor. Yıl: 2014. Cümlesi aynen şöyle: “Erdoğan, kaçış planı yapıyor. Kaçacak. Ama biz onu kaçtığı yerden bulup getireceğiz.”

- Çok seviyor Kılıçdaroğlu bu “kaçacak” kelimesini. Belirli aralıklarla içinde “kaçacak” kelimesinin geçtiği cümleler kurmaya bayılıyor.

- New York’ta öğrenciler için yapılacak yurt binasını eleştirmek başka bir şey... “Erdoğan kaçacak, bunun hazırlığını yapıyor” demek başka bir şey... Ne yani? Erdoğan, kaçıp da o yurt binasında mı kalacak?

- Biliyorum, Türkiye’de “kaçacak” kelimesinin bir müşteri kitlesi var. İyi ama bu müşteriler, Erdoğan aleyhinde söylenecek en saçma, en inanılmaz, en uçuk iddiayı bile satın almaya zaten hazır kişiler. Bunlarla bir gıdım ilerleyemiyorsun. Böyle mi açılacaksın çeperlere?

- “Kavga edeceğim, kavgaya hazırım” cümlesi ile “Helalleşeceğim, helalleşmeye hazırım” cümlesi arasında devasa bir uçurum yok mu? Bu uçurum nasıl kapatılacak abi?

- Bir hafta önce “SADAT’ı örgütlediler, seçim güvenliği yok, paramiliter güçlerle ortalığı karıştırıp gitmeyecekler” diyor. Bir hafta sonra “Her şeyi hazırladılar, paraları New York’a transfer ediyorlar, kaçacaklar” diyor. Beynimiz yandı valla. Bir karar ver arkadaş. Hangisini yapacak bu adamlar?

Köşe yazısının tamamını okumak için tıklayınız. 

 

Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'nun iddiaları için olay sözler: Bir karar ver arkadaş, hangisini yapacak bu adamlar?

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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