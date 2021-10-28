Ahmet Hakan'dan "Kurumlarımızı geri alacağız" diyen FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan için sert sözler! "Kirli operasyonlarla, çöktükleri kurumları, hâlâ kendilerinin sanıyorlar"

FETÖ'cü firari gazeteci Adem Yavuz Arslan yaptığı hadsiz çıkışla bir anda gündem oldu. Fethullah Gülen’in yeğeni Kevser Gülen'in Youtube yayınında konuşan Adem Yavuz Arslan, "Kurumlarımızı geri alacağız, arkadaşlarımızı geri toplayacağız. Tabiki biz eski mesleğimize devam edeceğiz" dedi.

"KURUMLARIMIZI GERİ ALACAĞIZ, GERİ DÖNECEĞİZ"

"Zaman, Kanaltürk, Samanyolu kapandı bugün geri dönüş yok onlarda değilim. " diyerek sözlerine devam eden Yavuz Arslan," El koydukları gün dahi dedim. Biz geri döneceğiz. Kurumlarımızı geri alacağız. İtibarlı bir şekilde geri döneceğiz." ifadelerini kullandı.

AHMET HAKAN: BUNLAR HAKİKATEN ADAM OLMAZ

Bu skandal sözleri köşe yazısında değerlendiren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan şunları kaleme aldı:

"İSTİSNASIZ tüm FETÖ’cülerde bir yavşaklık vardır.

Fakat Adem Yavuz Arslan adlı firari FETÖ’cüde ekstra bir yavşaklık vardır.

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İşte bu FETÖ’cü Adem, şöyle demiş:

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“Geleceğiz ve kurumlarımızı geri alacağız.”

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Şunlara bak!

Katakullilerle, kirli operasyonlarla, ikiyüzlülüklerle, kandırmacalarla, hilelerle, desiselerle üzerine çöktükleri kurumları, hâlâ kendilerinin sanıyorlar.

Bunlar hakikaten adam olmaz."