28 Ekim (bugün) hastaneler çalışıyor mu, tatil mi 2021? 28 Ekim (bugün) hastaneler kaça kadar açık 2021?28-29 Ekim bankalar açık mı 2021? 28- 29 Ekim'de bankalar kaça kadar açık olacak 2021?28 Ekim (bugün) eczaneler açık mı? 28 Ekim (bugün) 2021 Perşembe eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık?Çanta Dikim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları28 Ekim 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Şebnem Şirin açıklaması: Yargılama sürecini yakından takip edeceğiz28 Ekim (bugün) poliklinikler açık mı 2021? 28 Ekim (bugün) hastane poliklinikleri çalışıyor mu?Bilgisayar Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Elemanı Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanlarıTekessür ne demek, TDK'ya göre Tekessür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?28 Ekim (bugün) kaymakamlık açık mı, kapalı mı 2021? 28 Ekim (bugün) 2021 Perşembe kaymakamlık çalışıyor mu?
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Ahmet Hakan'dan "Kurumlarımızı geri alacağız" diyen FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan için sert sözler! "Kirli operasyonlarla, çöktükleri kurumları, hâlâ kendilerinin sanıyorlar"

Ahmet Hakan'dan "Kurumlarımızı geri alacağız" diyen FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan için sert sözler! "Kirli operasyonlarla, çöktükleri kurumları, hâlâ kendilerinin sanıyorlar"

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, geçtiğimiz günlerde "Geleceğiz ve kurumlarımızı geri alacağız.” diyen firari FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan hakkında," Katakullilerle, kirli operasyonlarla, ikiyüzlülüklerle, kandırmacalarla, hilelerle, desiselerle üzerine çöktükleri kurumları, hâlâ kendilerinin sanıyorlar." dedi.

Ahmet Hakan'dan "Kurumlarımızı geri alacağız" diyen FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan için sert sözler! "Kirli operasyonlarla, çöktükleri kurumları, hâlâ kendilerinin sanıyorlar"

FETÖ'cü firari gazeteci Adem Yavuz Arslan yaptığı hadsiz çıkışla bir anda gündem oldu. Fethullah Gülen’in yeğeni Kevser Gülen'in Youtube yayınında konuşan Adem Yavuz Arslan, "Kurumlarımızı geri alacağız, arkadaşlarımızı geri toplayacağız. Tabiki biz eski mesleğimize devam edeceğiz" dedi.

Ahmet Hakan'dan Kurumlarımızı geri alacağız diyen FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan için sert sözler! Kirli operasyonlarla, çöktükleri kurumları, hâlâ kendilerinin sanıyorlar

"KURUMLARIMIZI GERİ ALACAĞIZ, GERİ DÖNECEĞİZ"

"Zaman, Kanaltürk, Samanyolu kapandı bugün geri dönüş yok onlarda değilim. " diyerek sözlerine devam eden Yavuz Arslan," El koydukları gün dahi dedim. Biz geri döneceğiz. Kurumlarımızı geri alacağız. İtibarlı bir şekilde geri döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan'dan Kurumlarımızı geri alacağız diyen FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan için sert sözler! Kirli operasyonlarla, çöktükleri kurumları, hâlâ kendilerinin sanıyorlar

AHMET HAKAN: BUNLAR HAKİKATEN ADAM OLMAZ

Bu skandal sözleri köşe yazısında değerlendiren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan şunları kaleme aldı:

"İSTİSNASIZ tüm FETÖ’cülerde bir yavşaklık vardır.

Fakat Adem Yavuz Arslan adlı firari FETÖ’cüde ekstra bir yavşaklık vardır.

*

İşte bu FETÖ’cü Adem, şöyle demiş:

*

“Geleceğiz ve kurumlarımızı geri alacağız.”

*

Şunlara bak!

Katakullilerle, kirli operasyonlarla, ikiyüzlülüklerle, kandırmacalarla, hilelerle, desiselerle üzerine çöktükleri kurumları, hâlâ kendilerinin sanıyorlar.

Bunlar hakikaten adam olmaz."

Ahmet Hakan'dan Kurumlarımızı geri alacağız diyen FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan için sert sözler! Kirli operasyonlarla, çöktükleri kurumları, hâlâ kendilerinin sanıyorlar

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT