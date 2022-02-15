Ahmet Hakan'dan muhalefete 28 Şubat tepkisi: Babacan’la Davutoğlu heyecandan akıl edemedi, Temel Dede niye akıl edemedi ki bunu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 12 Şubat Cumartesi günü Ankara'da Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri'nde bir araya geldi. Akşam yemeği sonrası 6 siyasi parti lideri yaptıkları ortak açıklamada, yeni sistemle ilgili olarak mutabakata vardıklarını, söz konusu metnin 28 Şubat 2022 Pazartesi günü vatandaşlarla paylaşılacağını ifade ettiler.

28 ŞUBAT'I SEÇTİLER

Söz konusu yeni sisteminin Türkiye tarihinde kara günlerden olan 28 Şubat (postmodern darbe) gününün yıl dönümünde açıklanacağının belirtilmesi tepki topladı.

Söz konusu açıklamada yer alan ifadeler şöyle:

"Bugün de parti genel başkanları olarak bir araya gelerek, üzerinde uzlaşıya vardığımız yeni sistemle ilgili mutabakat metninin kamuoyuna takdimi üzerine görüştük ve 28 Şubat 2022 tarihinde milletimizle paylaşılmasında mutabık kaldık."

"28 ŞUBAT NE ALAKA"

Yaşananları köşe yazısında değerlendiren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, yeni sistemin 28 Şubat'ta kamuoyuna açıklanmasını eleştirerek şunları yazdı:

"Altı muhalefet lideri, parlamenter sisteme dönüş için bir yol haritası açıklayacaklarmış.

Açıklama yapacakları günü de belirlemişler:

28 Şubat.

O 28 Şubat ki....

28 Şubat ne alaka

Parlamenter sistemin en kötü, en tatsız, en unutma bahçesine atılması gereken günü...

Böyle bir günde...

“Biz parlamenter sisteme döneceğiz” demenin akla 28 Şubat’ı getirebileceği hiç mi fark edilemedi acaba?

28 Şubat’ta açıklanacak şey midir parlamenter sisteme dönüş olayı?

28 Şubat günü...

“Askeri müdahalelere geçit yok” manifestosu açıklarsın.

Bak, bu olur.

28 Şubat günü...

“FETÖ bizim iktidarımızda avcunu yalayacak” başlıklı bildiri yayınlarsın.

İşte bu da olur.

28 Şubat günü...

'Genç kızlar okul kapılarında süründürülmeyecek' deklarasyonu yayınlarsın.

Hem de çok güzel olur.

28 Şubat günü...

'Askeri alanlara başörtülü anneler giremiyordu, ne kötü günlerdi' dersin.

Olur ki hem de nasıl olur.

Ama sen tutar da...

28 Şubat günü...

'Biz parlamenter sisteme aha böyle döneceğiz' diye açıklama yaparsan...

En art niyetsiz olanları bile...

Durup dururken işkillendirirsin.

Hadi Babacan’la Davutoğlu heyecandan akıl edemedi bunu.

'Bilge' olduğuna dair taraftarlarının güçlü iddialarda bulunduğu Temel Dede niye akıl edemedi ki bunu?"

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