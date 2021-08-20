Ahmet Hakan'dan Mustafa Kemal Atatürk'ün adını çevirmeyen tercümana tepki: İzah edilecek bir tarafı yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 18 Ağustos Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa ve heyetler arası toplantıların ardından uluslararası anlaşmaların imzalanacağı törende bir araya geldi. Törende simultane tercüman krizi yaşandı. Söz konusu tercüman Mustafa Kemal Atatürk'ün adını tercümesinde kullanmayınca sosyal medyada tepki oluşmuştu.

Söz konusu olay hakkında değerlendirmede bulunan Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’i ağırlıyor.

Ortak basın toplantısı yapıyorlar ve toplantıda simultane tercüman görev yapıyor.

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Etiyopya Başbakanı, konuşmasında “Son derece büyük ve karizmatik lider Mustafa Kemal Atatürk’ten bu yana... Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde...” diye bir cümle kuruyor.

Fakat o da ne!

Simultane tercümanımız, bütün kelimeleri çeviriyor, Mustafa Kemal Atatürk hariç.

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Biliyorum, simultane tercümanlık koştur koştur yapılan zor bir iştir.

Ama bu tercümanın yaptığının, simultane tercümanlığın zorluğuyla izah edilecek bir tarafı yok.

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Nitekim dışarıdan temin edilen bu tercümana bir daha görev verilmeyecekmiş"