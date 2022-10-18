Ahmet Hakan'dan Oğuzhan Uğur'a çarpıcı sözler: "Hakan Şükür’e yanlayabilen biri, FETÖ adlı sinsi ve kalleş bir örgütü hiç anlamamıştır"

Siyasi isimleri YouTube üzerinden yayınlayan BaBaLa TV'de konuk eden Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eski FETÖ üyesi olan Hakan Şükür'ü sosyal medya hesabından etiketleyerek programına davet etmişti.

TEPKİ GELDİ, PAYLAŞIMINI KALDIRDI

Gelen tepkiler üzerine Uğur, "Onlar bize hiçbir zaman konuşma hakkı tanımadı. Ben onlara aynını yapmak istemiyorum. Bir zamanlar kral dediğim. Milli formada yazan adını öptüğüm beyefendi. Siz mesela katılır mıydınız?" ifadelerini kullandığı paylaşımını kaldırdı.

Haberin Devamı

Söz konusu paylaşımı kaleme aldığı köşe yazısında değerlendiren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan şu ifadeleri kullandı:

Dijital ortamda birkaç siyasi lideri ve enteresan kişiliği konuşmacı olarak konuk ederek inceden popüler olan bir arkadaşımız, Twitter’dan Hakan Şükür’e de davette bulunmuş.

Davette bulunurken de azıcık yanlamış Hakan Şükür’e...

“Ben sana vaktiyle kral demiştim” falan türü sözlerle.

Hakan Şükür’e yanlıyorsan FETÖ’yü anlamamışsındır

Sonra da “Ne yapıyorsun birader? O yanladığın adam, bir terör örgütünün üyesi” diye uyarılınca...

Hemen silmiş yazdıklarını.

İki şey söyleyeceğim bu konuda:

BİR: Sırf yaptığı programa çıksın diye Hakan Şükür’e yanlayabilen biri, FETÖ adlı sinsi ve kalleş bir örgütü hiç anlamamıştır. FETÖ olgusunu bile doğru dürüst anlayamayan birinin bir tür kanaat önderine dönüşmesi ise... Ülkemizdeki liyakat sorununun geldiği yeri gösterir.

İKİ: Bizim memleket böyledir. Birazcık popüler olan biri, anında özgüven patlaması yaşar. Ben oldum artık havasına girer. Hele bir de arkasına bir destekçi kitlesi aldıysa... Bu arkadaşın Hakan Şükür’e yanlamasının psikolojik açıklaması bu olsa gerek.