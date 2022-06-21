Ahmet Hakan'dan Pınar Gültekin davasındaki karara tepki: "Adaletin tecelli ettiğini göstermiyor, Pınar Gültekin için adalet istiyoruz"

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmesine ilişkin davanın 13.duruşması 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkeme savunmaları aldıktan sonra sanık Cemal Metin Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, tahrik olduğu gerekçesiyle ise cezayı 23 yıla indirdi. Söz konusu kararın ardından açıklama yapan Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, kararı istinafa taşıyacaklarını dile getirdi.

ADALET İSTEDİ

Söz konusu olayı kaleme aldığı köşe yazısında değerlendiren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, mahkemenin verdiği karara tepki gösterdi. Kaleme aldığı köşe yazısında Pınar Gültekin için adalet isteyen Hakan şunları yazdı:

"Yakın geçmişin en cani, en vahşi, en gaddar, en canavarca cinayetlerinin başında geliyor Pınar Gültekin cinayeti.

Cemal Metin Avcı denilen katil...

- Önce döverek bayılttı Pınar’ı.

- Sonra boğmaya çalıştı.

Pınar Gültekin için adalet istiyoruz

- Ardından diri diri yaktı.

- Varile koyduğu cesedin üzerine beton döktü.

27 yaşındaki gencecik Pınar, işte böyle zalimce bir cinayete kurban gitti.

*

Sonuç?

Mahkeme, canavar katile “haksız tahrik indirimi” uyguladı.

Böylece...

Ağırlaştırılmış müebbet cezası, 23 yıla indirildi.

*

Haklı ya da haksız, hangi tahrik söz konusu olursa olsun...

Bu zalime, bu caniye, bu vahşiye verilen bu ceza, kamu vicdanında asla kabul görmeyecektir.

*

Mahkemenin verdiği karar, hukuki sürecin işlediğini gösteriyor.

Adaletin tecelli ettiğini göstermiyor.

Pınar Gültekin için adalet istiyoruz."

NE OLMUŞTU?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.

Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Son dakika | Pınar Gültekin davasında karar: Cemal Metin Avcı'ya verilen ceza belli oldu! Mahkemenin kararı adaleti arattı

Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin'e dört yıl dört ay hapis istemi!

Pınar Gültekin davasında gelişme: Cemil Metin Avcı'nın annesi, babası, ortağı ve eski eşi için iddianame hazırlandı

Pınar Gültekin cinayetinde sıcak gelişme: Yargıtay kabul etti! Cemal Metin Avcı tek başına yapmış olamaz, bütün aile işin içinde!