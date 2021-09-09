Ahmet Hakan'dan Şenol Güneş için şok iddia! "Tazminat almak için istifa etmiyor!"

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Milli futbol takımımızın aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle oyuncular ve teknik direktör Şenol Güneş adeta topa tutuldu. Yaptığı basın toplantısında başarısızlığı kabul eden ancak istifa etmeyen deneyimli teknik adama bir eleştiri de gazeteci Ahmet Hakan'dan geldi. Tazminat almak için istifa edemediğini öne süren Hakan "Para mara hesabı yapmadan çekip gitmesini bilmeli ve istifa etmelidir." ifadelerini kullandı.

"BIRAKIP GİTMİYOR, GİDEMİYOR"

Bugünkü yazısında Şenol Güneş'in istifa etmemesini ele alan Ahmet Hakan, deneyimli çalıştırıcının takdir kazanmasının tek yolunun parayı düşünmeden istifa etmesi olduğunu söyleyerek "Şenol Güneş’in son hezimetten sonra “İstifa ediyorum” dememesinin, diyememesinin nedeni şu: Gönderilirse... Kendisine yüklü miktarda tazminat ödenecek. İstifa ederse... Yüklü miktardaki tazminatını alamadan gitmiş olacak. İşte tam da bu nedenle “Başarısızlık bana aittir” demesine rağmen... Bırakıp gitmiyor, gidemiyor." dedi.

"ÇEKİP GİTMESİNİ BİLMELİ"

Ahmet Hakan, yazısına "Şenol Güneş, hatıralarımızda güzel izler bırakmış bir futbol adamıdır. Eğer hatıralarımızdaki yerini korumak istiyorsa, eğer hezimete rağmen hâlâ takdir edilmeyi bekliyorsa, eğer bundan sonraki süreçlerde hep hayırla yâd edilmek istiyorsa... Para mara hesabı yapmadan çekip gitmesini bilmeli ve istifa etmelidir." şeklinde devam etti.

NE OLMUŞTU?

Milli takımın Hollanda'ya karşı aldığı 6-1'lik ağır yenilgi sonrası açıklamada bulunan Şenol Güneş, istifasıyla ilgili sorulara, "Düzen böyle mi, şeytanlık mı var, başka bir şey mi var? Bilmiyorum ki. Onları güldürdüm, o da benim hatam. Üzgünüm. Niye anlatıyorum bunları, bana olsun ama ben gittiğim zaman gelen birine olmasın. Lucescu giderken kovmak isteyenler, bana gelirken yalvaranlar 6 ay sonra suçlamaya başlıyorsa düzende bir yanlışlık var. Ben bir bedel öderken bir düşünce devrimi olsun isterim. Ben yalvararak gelmedim, sevinerek geldim ama bana yalvardıklarını düşünüyorum. Bir sene önceden bazı şeyleri oluşturup sonuçla bunu desteklemek doğru değil, ben kaybettim ülkenin kaybı olsun istemem. Maaşımın bugüne kadar neden konuşulduğunu anlamış değilim. Beni sevmeyebilirsin ama milli takım antrenörü olarak sayı gösterilmesinden yanayım. Bunun kampanyasını yapıp arkasından bir şey yok gibi yapılmasını doğru bulmam. Bizim gidişimizle beraber bu işler daha düzenli olsun istiyorum. Biz ebedi burada değiliz zaten." ifadeleriyle yanıt vermişti.