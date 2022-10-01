Ahmet Hakan'dan sert köşe yazısı! Kendisini eleştiren Ece Üner, Cemal Enginyurt ve Lütfü Türkkan'a yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün Kanal D - CNN Türk ortak yayına katılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fulya Kalfa moderatörlüğündeki programda gazeteciler Ahmet Hakan, Hande Fırat, Abdulkadir Selvi ve Zafer Şahin'in sorularını yanıtlamış, gündeme ilişkin konular hakkında değerlendirmelerde bulunmuştu.

Programda Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Şehir hastaneleri konusunda muhalefet bir dönem çok eleştirilerde bulunuyordu, şimdi biraz ses kesildi muhalefetin, nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusunu sormuştu. Bunun üzerine Erdoğan, "Vallahi Abdülkadir Bey köşenden gereğini yapacaksın. Ahmet Bey (Hakan) gereğini yapıyor" ifadesini kullanmıştı.

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CEMAL ENGİNYURT: KÖŞELERİNİZİ İYİ TUTUN

Bu sözlerin ardından Ahmet Hakan eleştirilerin odağı oldu. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, programda yer alan gazetecileri hedef alarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlı gazetecileri Hande Fırat, Ahmet Hakan,Zafer Şahin ve Abdulkadir Selvi, köşelerinizi iyi tutunuz. Gün ola harman ola." ifadelerini kullanmıştı.

ECE ÜNER: KÖŞESİNDEN GEREĞİNİ YAPAN KAÇ KİŞİ VARDIR?

Sunucu Ece Üner ise," 'Köşenden gereğini yapacaksın' dedi.. Türkiye’de “köşesinden gereğini yapan” yapmak suretiyle köşe olan kaç kişi vardır acaba?" diye yazdı.

AHMET HAKAN'DAN SERT SÖZLER

Bu sözlerin ardından Ahmet Hakan köşe yazısında kendisini eleştiren isimlere tek yanıt verdi.

Hakan yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Küfürbaz Lütfü’yü kameraların önünde şehit yakınına ettiği iğrenç küfürler nedeniyle eleştirmiş, kınamıştım.

Gıkı çıkmamıştı o zaman Lütfü’nün.

İçine atmış demek ki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın canlı yayında yaptığı espriyi işitince “Bana gün doğdu” diyerek saldırıya geçiverdi.

Maganda Cemal’e gelince...

O da televizyon stüdyosunda konuk dövmeye kalkışmıştı. Olaya tanık olan Barış Yarkadaş, maganda Cemal’in ettiği ağza alınmayacak küfürleri anlatırken, “Sokaklardan geliyorum. Ben hayatımda böyle küfürler işitmedim. Kanım dondu. Yüzüm kızardı” demişti. Ben de eleştirmiş ve kınamıştım Cemal’i.

Cemal, o gün bir şey diyememişti eleştirime.

Demek ki o da içine atmış. Demek ki o da fırsatını kolluyormuş.

Bu son olayda kendisine en yakışan şekilde kafayı çıkardı hemen.

Cemal’le ilgili bir şey daha söyleyeceğim:

Kısa bir süre önce televizyon ekranlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı öyle bir övüyordu ki bu Cemal, Türkiye’nin en iktidar yanlısı kişisi bile Erdoğan’ı öyle övmemiştir.

Bir de kategori dışı Facebook Ece var.

Sürekli Facebook’tan apardığı aforizmaları, insanlığın sırrını açıklıyormuş gibi bir yüz ifadesiyle dile getiren bu vatandaşla da geçmişte acı tatlı polemikler yaşamıştık.

Benim açımdan yaşanmış bitmişti saygısızca.

Ama demek ki onun açısından tam bitmemiş.

O da fırsatını bulduğunu düşünerek bu saldırı korosuna katıldı.

Ama ne olursa olsun ben kararlıyım:

Hiçbir zaman siyasi fanatik, siyasi aktivist, siyasi sözcü, siyasi militan olmayacağım.

Böyle devam yani.

Ruh halime gelince...

Acayip kanıksamış olmalıyım ki bu tür saldırıları, bir tür hissizleştim galiba.

Artistlik olsun diye söylemiyorum, gerçekten böyle.

Resmen hissizleştim.

Takmıyorum artık.

Matrix’teki Neo örnek olayında olduğu gibi...

Kurşunlar üzerimden sekiyor.

Son dakika| Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Türk - Kanal D ortak yayınında konuştu, gündemi değerlendirdi