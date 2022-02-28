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Ahmet Hakan'dan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski için çarpıcı sözler: Bir komedyenden öyle bir kahraman doğdu ki, aşk olsun sana

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından gösterdiği liderlikle dünyanın takdirini kazanan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski için," Bir komedyenden öyle bir kahraman doğdu ki...O kahraman şu anda halkının direniş umudunu diri ve canlı tutan tek unsur. Aşk olsun sana Zelenski. Fakat gerçekten de aşk olsun." dedi.

Ahmet Hakan'dan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski için çarpıcı sözler: Bir komedyenden öyle bir kahraman doğdu ki, aşk olsun sana

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyonlar sonrası dik duruş gösteren Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, tüm dünyada gündem oldu. Siyasi geçmişinden çok oyuncu ve yönetmen kimliğiyle bilenen ve ülkesinin Cumhurbaşkanı olan Volodimir Zelenski, masumların savaşta zarar görmemesi için dünyadan destek beklerken diğer yandan da ülkesinin savunulması için liderlik yapmayı sürdürüyor.

Ahmet Hakan'dan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski için çarpıcı sözler: Bir komedyenden öyle bir kahraman doğdu ki, aşk olsun sana

"TÜM DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE BİR KAHRAMAN DOĞDU"

Tüm dünyanın konuştuğu isim olan Volodimir Zelenski'den köşe yazısında bahseden Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, çarpıcı ifadeler kullandı.  

Zelenski'den bu kadarını beklemediğini belirten Ahmet Hakan, bir kahramanın doğduğunu ifade ettiği yazısında şu ifadeleri kullandı:

"İtiraf ediyorum: Bu kadarını beklemiyordum.

 - 'Altı üstü bir komedyen' diyerek...

- 'Kendisini tamamen Batı’ya bağlamış' diyerek...

- 'Liderlik sergileyemez' diyerek...

- 'Putin’in karşısında varlık göstermesi mümkün değil' diyerek.

Küçümsedikçe küçümsedim Zelenski’yi.

- 'İki günde bırakır gider' dedim.

- 'Korkup kaçar' dedim.

- 'İmkânı yok dayanamaz' dedim.

Dedim de dedim.

Fakat ne oldu?

Ne olacak?

Bir kahraman doğdu.

Resmen ve alenen.

Tüm dünyanın gözü önünde.

Ahmet Hakan'dan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski için çarpıcı sözler: Bir komedyenden öyle bir kahraman doğdu ki, aşk olsun sana

Artık karşımızda Batıcı ama Batı’nın tüm kibirli liderlerinden daha dirayetli ve delikanlı bir lider var.

Zelenski dediğimiz adam, taraftarı olduğu koca Batı’ya delikanlılık dersi veriyor dört gündür.

Bir komedyenden öyle bir kahraman doğdu ki...

Korkak, tırsak, ürkek Batı bile onun sayesinde birazcık cesaret kazanabildi.

Bir komedyenden öyle bir kahraman doğdu ki...

Karşısındaki süper güç, en azından şöyle bir duraksamak durumunda kaldı.

Bir komedyenden öyle bir kahraman doğdu ki...

O kahraman şu anda halkının direniş umudunu diri ve canlı tutan tek unsur.

Aşk olsun sana Zelenski.

Fakat gerçekten de aşk olsun."

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamını okumak için tıklayınız. 

Ahmet Hakan'dan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski için çarpıcı sözler: Bir komedyenden öyle bir kahraman doğdu ki, aşk olsun sana

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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